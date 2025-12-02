Regolabarba e Tagliacapelli Braun, 6-in-1 a 19,99 euro

Su Amazon trovate in offerta il Regolabarba e Tagliacapelli Braun, un rasoio Elettrico 6-in-1, pensato per la cura completa del viso e dei capelli che scende alla metà del suo prezzo: 19,99€ invece dei 43€.

Kit multifunzione con 6 accessori inclusi

Il regolabarba Braun è un dispositivo compatto che integra testine intercambiabili per svolgere diverse funzioni di grooming. Include due pettini regolabili con 13 lunghezze di taglio, una testina per il naso e le orecchie, un rifinitore di precisione e un regolabarba standard. Grazie alla struttura modulare, è adatto sia per chi porta la barba lunga che per chi preferisce uno stile più corto e definito.

I l dispositivo è completamente lavabile sotto l’acqua, rendendo facile la pulizia dopo ogni utilizzo. Il design leggero con impugnatura ergonomica consente una buona maneggevolezza, anche per sessioni di taglio più lunghe

La batteria garantisce fino a 50 minuti di autonomia con una sola carica, sufficiente per diverse rifiniture senza doverla ricaricare frequentemente.

Compatto, pratico e sempre pronto all’uso

Il kit è indicato per chi cerca uno strumento tutto-in-uno per barba, capelli e peli del corpo. Il taglio è preciso anche sui contorni, utile per chi rifinisce regolarmente la zona del collo o delle basette. Il sistema di lame affilate in acciaio inox assicura un uso costante senza perdita di prestazioni nel tempo. È adatto anche a chi viaggia, grazie alla dimensione compatta e all’alimentazione universale.

Il Regolabarba Braun 6-in-1 è oggi disponibile su Amazon a 19,99€ invece del prezzo di listino di 43€. Un’offerta molto interessante per chi cerca un regalo per Natale per sè o per un proprio caro.

