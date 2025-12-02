Ufficiale il Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung ha ufficialmente annunciato il Galaxy Z TriFold, dispositivo che appare come uno smartphone e un tablet allo stesso tempo, grazie non a una a ben due cerniere sulla falsariga dello HUAWEI Mate XT.

Il dispositivo non è una novità vera e propria: era stato annunciato nell’ambito di un evento a inizio anno ma finora non erano note tutti le caratteristiche e ora si conoscono queste e altre peculiarità.

Il dispositivo vanta uno schermo LPTO AMOLED interno da 10″ (due pollici in più rispetto a Z Fold 7) con risoluzione 2160×1584 pixel, copertura cromatica DCI-P3, refresh rate adattivo da 120 Hz, e supporto alla modalità DeX (per offrire esperienze sulla falsariga di un dispositivo desktop); il display esterno (anch’esso adattivo) è da 6,5″ con pannello Full HD, luminosità di picco di 2600 nit e proporzioni 21:9; il dispositivo pesa 309 grammi e da chiuso occupa uno spazio di 12,9″ mm.

Il design è simile al Galaxy Z Fold 7, così come altre specifiche. Il retro sfrutta un polimero rinforzato con fibra di vetro-ceramica presentato come molto resistente e non manca la certificazione IP48 per la protezione contro l’acqua e la polvere.

Il processore è uno Snapdragon 8 Elite, la RAM è 16GB e la batteria un po’ più grande di 5600 mAh con supporto ricarica rapida fino a 45W e wireless a 15W. Il comportato foto/video prevede tripletta posteriore da 200+12+10 megapixel e doppia frontale da 10+10 megapixel. Sul versante connettività, abbiamo: 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e come unità storage sono offerte configurazioni da 512GB o 1TB (non sono presenti slot per microSD).

Su un lato è presente il sensore per la lettura delle impronte digitali; il dispositivo sfrutta Android 16 con interfaccia One UI 8 e varie funzionalità AI ed è disponibile unicamente nella colorazione ““Crafted Black”, già vista sul Galaxy Z Fold 6.

In Corea del Sud il Samsung Galaxy Z TriFold sarà in vendita dal 12 dicembre e più avanti (con ogni probabilità nel 2026) in territori quali Cina, Taiwan, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti; non ci sono, al momento, conferme dell’arrivo in Europa. Sui prezzi non abbiamo conferme ma secondo voci precedenti negli USA dovrebbero variare tra i 2500$ e 3000$.

Apple sta lavorando al suo pieghevole

Da tempo si vocifera che anche Apple è al lavoro su un suo pieghevole. Le ultime indiscrezioni riferiscono che la multinazionale di Cupertino avrebbe superato a fase più critica della ingegnerizzazione, riuscendo ad ottenere un pannello flessibile privo di pieghe visibili, un obiettivo che nessun altro produttore è riuscito a raggiungere in modo convincente. Il nuovo dispositivo Apple potrebbe vedere la luce nel 2026.