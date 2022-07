Renault 5, una showcar elettrica per i 50 anni dell’icona francese

Nel 2022, ricorre il 50° anniversario di una delle icone francesi, la Renault 5. Simbolo della cultura pop, tra il 1972 e il 1984, secondo la Casa automobilistica sono stati vendute oltre 5 milioni di Renault 5 in molti Paesi.

Oggi a fare notizia è la nuova collaborazione tra Renault e il designer francese Pierre Gonalons. Per celebrare i 50 anni dell’iconico, modello Renault ha deciso di unirsi ad un grande designer, riconosciuto dalla rivista Architectural Digest tra i migliori 100 creatori e rappresentante dell’arte alla francese.

Il risultato della collaborazione tra Pierre Gonalons e il team Colori e Materiali del Design Renault è la showcar Renault 5 Diamant. Un veicolo elettrico con cui il designer dà la sua visione dell’auto del futuro, fondendo i codici del settore automotive con quelli dell’interior design.

L’ispirazione di Pierre Gonalons proviene dalle arti decorative e, più precisamente, dall’alta gioielleria che si riflette in vari dettagli.

Renault 5 Diamant mantiene le linee caratteristiche e la forma iconica della “Supercar” originale, uscita per la prima volta dalla linea di produzione nel 1972, ma sotto questo aspetto familiare si cela una profonda trasformazione. Sotto il cofano, l’auto è dotata di un motore 100% elettrico, primo elemento che ne attesta la modernità.

All’esterno, la carrozzeria è stata snellita per far risaltare meglio le linee iconiche della Renault 5 mentre gli elementi aggiuntivi sono stati deliberatamente rimossi dalle sedi abituali per essere esaltati a livello di forma ed allestimento. I fari e le luci sono sfaccettati alla stregua du pietre preziose e le ruote larghe, ereditate dalla versione Alpine, sono state levigate e firmate al centro con il sole. La tinta della carrozzeria è il risultato di una vernice a tre strati, composta da pigmenti dorati su base rosa. Il tutto è ricoperto da uno smalto effetto brinato che crea un look cangiante, con riflessi dorati al sole e una sfumatura più blu all’ombra.

L’interno è all’insegna dell’essenzialità. Le maniglie delle porte, i comandi degli alzacristalli e la leva del cambio sono stati ricavati da una sfera tronca, con rimandi a riferimenti molto parigini in ottone color oro pallido, materiali inossidabili e resistenti. Il volante, dalla forma particolare ma funzionale, è realizzato in marmo su carbonio e anche la chiave del veicolo è stata sottoposta ad un trattamento specifico, tutto – riferisce la Casa – senza compromettere l’uso degli elementi funzionali.

Renault 5 Diamant è anche ricca di tecnologia: è 100% elettrica e dispone di un lettore di impronte digitali per sbloccare le porte. Come veicolo elettrico, Renault 5 Diamant ha una leva del cambio a tre posizioni sequenziali (marcia avanti, folle e retromarcia). Le informazioni essenziali compaiono su tre strumenti rotondi con display digitale che celebrano il mondo dell’orologeria: velocità, ricarica e ora. Per quanto riguarda la navigazione e l’infotainment, tutto è fruibile con lo smartphone del proprietario da posizionare sull’apposito alloggiamento nel bel mezzo della plancia.

Il produttore riferisce che sono stati scelti materiali di eccellenza e tenendo conto dell’esperienza di Design et Solution, azienda specializzata nella realizzazione di veicoli d’eccezione, a cui sono stati affidati lo sviluppo, l’assemblaggio e la realizzazione finale della showcar.

Diversi artigiani che lavorano quotidianamente con Pierre Gonalons hanno partecipato al progetto apportando le loro competenze. Entrando nel dettaglio, il volante e il vano portaoggetti sono in marmo riciclato da Minéral Expertise, che ha utilizzato un marmo francese chiamato “Grand Antique d’Aubert” con una lavorazione tubulare per renderlo più leggero e malleabile. Per quanto riguarda il tessuto dei sedili, è prodotto dall’editore tessile Métaphores, mentre il tessuto in crine di cavallo che fascia il cruscotto è realizzato dalla centenaria azienda artigianale Le Crin, che conosce l’arte della tessitura manuale del crine di cavallo. I tappetini in mohair sono prodotti da Pinton, una delle ultime manifatture francesi di arazzi artistici, con sede storica ad Aubusson. Infine, le dorature delle finiture del veicolo, come il monogramma sul cofano, sono realizzate dall’atelier Bertin-Aubert di Parigi, che si distingue per il know-how e la precisione dell’esecuzione.

Offensiva digitale e vendita all’asta

Dopo aver messo insieme community di appassionati su Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube, e dopo aver di recente lanciato le sue pagine ufficiali anche su TikTok e Pinterest, Renault ha deciso di entrare nel mondo dei Non Fungible Token.

Nell’ambito di questo progetto, quindi, Renault e Pierre Gonalons svilupperanno una collezione di diversi NFT ispirata a Renault 5 Diamant, che sarà svelata a Settembre

Renault 5 Diamant sarà, inoltre, venduta all’asta poche settimane dopo con il suo digital twin NFT. I ricavati della vendita saranno devoluti a Give Me 5, il nuovo progetto di responsabilità sociale della Marca dedicato alle giovani generazioni con lo sport e la musica.

