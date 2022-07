Instagram, ora c’è l’ assicurazione per creatori

Per i creatori di contenuti, la paura di essere hackerati e perdere l’accesso al proprio account è una vera preoccupazione: adesso, la startup israeliana Notch ha una soluzione per questo e propone polizze assicurative per Instagram, per ovviare al problema.

Ci saranno polizze a partire da 8 dollari al mese, con Notch che fornirà una assicurazione sull’account Instagram per i creatori, come segnala TechCrunch. L’assicurazione opera nel seguente modo: se l’account assicurato viene violato e si perde l’accesso, Notch pagherà una sorta di stipendio e aiuterà a riprendere il controllo del proprio business.

Un esempio di polizza assicurativa Instagram quotata a un prezzo annuale di 459 dollari, circa 440 €. L’assicurazione pagherà al creatore 244 dollari per ogni giorno in cui non può entrare nel proprio account hackerato. Inoltre, è importante notare che i rimborsi non saranno erogati prima di un un periodo di attesa di 48 ore. I rimborsi possono raggiungere al massimo 22.000 dollari di pagamenti all’anno. Notch terrà conto di varie metriche quando escogiterà una politica su misura per il creatore in questione.

La società assicurativa darà un’occhiata al numero di follower, al coinvolgimento, alla geografia del pubblico, ai post sponsorizzati e altro ancora quando determina la politica assicurativa per un creatore di Instagram. L’azienda utilizza le informazioni per stimare quanti soldi guadagna il creatore da ogni post. Con questo, Notch può calcolare un canone mensile per la copertura assicurativa di Instagram.

La prima assicurazione per Instagram copre solo gli hack, non invece le molestie mirate sul canale. Questo vuol dire che, in alcuni casi, Instagram potrebbe bloccare la pagina di un utente segnalato da molte persone: in questo caso l’assicurazione non fornirà alcun rimborso. I creatori di contenuti idonei all’assicurazione Instagram dovranno avere l’autenticazione a più fattori (MFA) attivata.

Ricordiamo che Notch non è affiliato a Instagram e ha lanciato il servizio questo mese. Non ci sono ancora esempi del mondo reale da prendere in considerazione; tuttavia, per coloro il cui account Instagram è diventato un lavoro, potrebbero avere interesse a stipulare l’assicurazione.

In questo articolo alcuni consigli su come proteggere l’account Instagram dagli attacchi dei pirati informatici. Potete trovare tutte le notizie che gravitano attorno al mondo di Instagram direttamente a questo indirizzo.