Renault Clio E-Tech Hybrid è l’ibrida che si ricarica frenando

Dal primo lancio nel 1990, Clio è diventata il best-seller del Gruppo Renault in tutto il mondo con oltre 15 milioni di unità commercializzate. Dal 2013, si eleva al rango di leader del segmento B in Europa. Anche in Italia si attesta da anni come l’auto straniera più venduta e nel 2018, per la prima volta, raggiunge la posizione di seconda assoluta. Tra il 2012 e il 2018, ogni anno sono state vendute più unità rispetto all’anno precedente: una performance commerciale davvero eccezionale. Nel 2019 con oltre 41.000 immatricolazioni e nel 2020 con 18.893, Clio si attesta ancora come autovettura straniera di segmento B più venduta in Italia.

L’attuale Clio V rappresenta anche la storia di un’automobile che ha voluto rendere accessibile l’innovazione e offrire ai suoi clienti equipaggiamenti e prestazioni all’altezza del segmento superiore. Un percorso di democratizzazione della tecnologia confermato ora dall’introduzione della motorizzazione E-Tech Full Hybrid.

Il produttore riferisce che l’architettura del gruppo motopropulsore della motorizzazione E-TECH Hybrid di Clio ha basi in comune con quella delle monoposto di Renault DP World F1 Team. Questa architettura prevede due motori elettrici – un “e-Motor” e uno starter ad alta tensione di tipo HSG (High-Voltage Starter Generator) – una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh (230V) e una trasmissione Multi-mode innovativa con innesto a denti priva di frizione associata ad un motore benzina da 1,6 litri di nuova generazione, appositamente rivisitato per l’occasione. Il motore elettrico principale assicura l’avviamento della vettura e la trazione alle ruote in modalità completamente elettrica fino a 75 Km/h. L’associazione dei motori elettrici e della trasmissione con innesto a denti permette di ottimizzare e rendere fluido il cambio marce, la gestione dell’energia e migliorare il rendimento energetico.

L’assenza della frizione in questa trasmissione consente di avviare il motore al 100% in modalità elettrica senza sollecitare il motore termico. È il motore elettrico principale che assicura sistematicamente l’avviamento della Clio E-Tech Hybrid, offrendo l’ulteriore vantaggio di una coppia immediatamente disponibile e per un avviamento particolarmente reattivo.

La tecnologia E-TECH di Clio si basa su un’architettura “serie-parallelo”, che le consente di combinare i vantaggi dei vari tipi possibili di ibridazione (serie, parallelo e serie-parallelo). I motori possono funzionare in modo indipendente o concertato, dirigendo l’energia verso le ruote o verso la batteria. Il gruppo motopropulsore gestisce i motori e i loro contributi a seconda delle esigenze di accelerazione e potenza, nonché delle opportunità di rigenerazione della batteria.

La motorizzazione full Hybrid introdotta su Clio, grazie alla frenata rigenerativa, consente elevate capacità di ricarica della batteria.

Su Clio E-TECH Hybrid, l’efficacia è massima durante l’utilizzo cittadino. La capacità di rigenerare la batteria in fase di decelerazione e di frenata simile a quella dei veicoli elettrici è massimizzata dalla nuova modalità di guida B-Mode, che permette di incrementare ancora di più la rigenerazione energetica. Queste caratteristiche consentono di ottimizzare i consumi e la guida in modalità elettrica. Con Clio E-Tech Hybrid si può di circolare fino all’80% del tempo in città in modalità full electric, con una riduzione che può andare fino al 40% rispetto ai motori termici in ciclo urbano. In ciclo misto,Clio E-TECH Hybrid, consuma 4,3 litri/100 km (ciclo misto WLTP).

Il recupero e il riutilizzo dell’energia sono componenti fondamentali del sistema ibrido di Clio E-TECH. Il recupero energetico in frenata permette di ricaricare la batteria “gratis”, ma anche di evitare di usare i freni e quindi di consumarli. Dopo aver recuperato l’energia, la si può riutilizzare per far andare l’auto senza consumare neppure una goccia di benzina. Si può, quindi, guidare in modalità full electric o termica e, se la potenza termica eccede il bisogno, la batteria si ricarica accumulando energia, per essere utilizzata in un secondo momento.

Per quanto riguarda il piacere di guida, grazie ai settaggi MULTI-SENSE, il conducente può scegliere la modalità di guida a seconda dei sui gusti o del percorso che si appresta a fare. La modalità elettrica anche con forte accelerazione può arrivare fino a 70-75 km/h.

È possibile far circolare l’auto in modalità elettrica, termica o mista, con entrambe le energie, scegliendo il miglior rapporto di trasmissione. Si possono usare i motori elettrici per fornire potenza extra, sommando la potenza dei motori elettrici a quella del motore termico e questo, è normalmente quello che accade con i veicoli ibridi, nella Formula 1 come su strada.

Il produttorew afferma che Clio E-TECH Hybrid offre una reattività dinamica tra le migliori del mercato, che si concretizza in una capacità di accelerazione da 80 a 120km/h in soli 6,9 secondi e da 0-50 Km/h in soli 3,9 secondi.

Clio E-Tech Hybrid emette 96 grammi di CO2/km (valori WLTP) e consente di viaggiare quasi sempre a zero emissioni in città. Gode dei vantaggi ecologici riconosciuti dalle istituzioni alle auto ibride dove quasi tutte le amministrazioni regionali e locali del Paese, attribuiscono agevolazioni fiscali e benefici reali, come ad esempio l’esenzione del bollo per tre anni, il parcheggio gratuito sulle strisce blu, l’accesso agevolato o gratuito alle zone ZTL e il permesso di circolare durante i blocchi del traffico.

Le batterie da 1,2 kWh montate su Clio hanno una durata di vita dichiarata di circa 10 anni e sono, peraltro, garantite per 8 anni /160.000 km. Il Gruppo Renault recupera il 100% delle batterie alla fine della prima vita e, come per i veicoli elettrici, anche le batterie dei veicoli ibridi giunte a fine vita saranno sistematicamente raccolte per essere riciclate.

Clio E-Tech Hybrid è disponibile con un listino a partire da 21.950€ nell’allestimento ZEN. Per il lancio della tecnologia Hybrid Clio è stata commercializzata la SERIE limitrata E-TECH. Questa serie si distingue, oltre che per equipaggiamenti aggiuntivi rispetto al livello INTENS, per una serie di particolari che esaltano il design del veicolo, come i badge specifici, tonalità ramate a livello delle prese d’aria del paraurti anteriore, dei cerchi e coprimozzi. All’interno il design è completato da sellerie esclusive. La Serie Limitata E-Tech è disponibile a partire da € 25.400.

