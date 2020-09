Apple avvisa che Solo Loop può allungarsi nel tempo, ora la guida è più precisa

Apple informa gli utenti che il nuovo cinturino Solo Loop introdotto in contemporanea con Apple Watch 6 (qui la nostra recensione) potrebbe allungarsi con il passare del tempo, non solo: la multinazionale di Cupertino ora offre istruzioni più dettagliate nella guida online per la scelta tra le nove misure disponibili per i cinturini Solo Loop e Solo Loop intrecciato.

Precisazioni e miglioramenti alla guida sembrano arrivare in risposta a diverse segnalazioni e reclami online da parte degli utenti che hanno ordinato Apple Watch 6 in abbinamento a uno dei nuovi cinturini. Molti utenti infatti sostengono di aver scelto e ordinato la misura del cinturino seguendo guida e istruzioni online, alla consegna però la misura si è dimostrata poi essere errata. Naturalmente si tratta anche di preferenze personali su come indossare lo smartwatch, in ogni caso occorre che l’indomabile sia posizionato saldamente al polso, non troppo vicino alla mano, per poter effettuare correttamente il rilevamento dell’ossigeno nel sangue.

Il problema però risiede nel fatto che molti utenti che hanno ordinato lo smartwatch in abbinamento al cinturino, alla richiesta di un cambio di misura Apple richiede la restituzione sia dell’orologio che del cinturino, con tempi di attesa che possono arrivare fino a novembre, questo perché si tratta di un nuovo dispositivo appena lanciato molto richiesto dagli utenti.

Solo pochissimi sono riusciti a ottenere il cambio solo del cinturino. Per evitare questi problemi è consigliabile acquistare Apple Watch con un cinturino diverso e regolabile e successivamente in un ordine a parte il cinturino Solo, oppure effettuare misurazione e acquisto direttamente presso un Apple Store o in rivenditore autorizzato.

Le istruzioni aggiornate di Apple e la guida online sulla scelta della misura dei cinturini della serie Solo Loop, segnalate dagli utenti su Twitter, spiegano che occorre avvolgere lo strumento di misurazione stampabile in modo saldo e stretto intorno al polso, nella posizione in cui gli utenti indosserebbero normalmente l’orologio, assicurandosi che lo strumento sia aderente e che non scivoli verso l’alto o il basso.

Nel caso in cui le frecce stampate sullo strumento di misurazione indichino una linea posta tra due misure diverse del cinturino, Apple consiglia agli utenti di scegliere il numero (e la misura) più piccoli. Con l’aggiornamento della guida sono state inserite anche alcune immagini per facilitare le operazioni.

Tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.