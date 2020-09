GSMA posticipa il Mobile World Congress MWC 2021

La più importante fiera di tecnologia per la telefonia mobile e smartphone Mobile World Congress, siglata MWC 2021, di Barcellona non si svolgerà a marzo del prossimo anno, bensì alla fine di giugno.

Il posticipo è stato annunciato in queste ore durante una conferenza stampa svoltasi nella capitale catalana dalla GSMA, sigla di Global System for Mobile Communications, l’organizzazione che rappresenta gli interessi degli operatori di telefonia mobile di tutto il mondo. Ricordiamo che in precedenza il Mobile World Congress MWC 2021 era programmato per svolgersi nella prima settimana di marzo: da sempre questa fiera si svolge negli ultimi giorni di febbraio o all’inizio di marzo. Per la prima volta la prossima edizione MWC 2021 abbandona le tempistiche tradizionali per iniziare il 28 giugno e concludersi il primo luglio.

John Hoffman, Ceo di GSMA ha dichiarato che il 78% delle più grandi società che espongono in fiera, tra cui Huawei, Ericsson e Nokia, hanno già confermato la loro partecipazione all’evento, una percentuale che il dirigente spera aumenterà fino a oltre l’80%.

Naturalmente la pandemia da Coronavirus è la ragione indicata per il posticipo di MWC 2021. GSMA precisa inoltre che si tratterà di un evento che seguirà la formula consueta con persone, stand, espositori fisicamente presenti a Barcellona, a cui si affiancheranno però anche iniziative ed eventi virtuali online per «Completare la grande richiesta di riunirsi fisicamente».

Ricordiamo che il Mobile World Congress MWC 2020 è stata la prima grande fiera internazionale ad essere cancellata per la pandemia in corso nei primi mesi di quest’anno in Europa. Da oltre 10 anni gli inviati della redazione di macitynet sono presenti a ogni edizione del Mobile World Congress per offrire ai lettori articoli, reportage, fotogallerie e approfondimenti delle novità annunciate in fiera: tutti gli articoli dedicati a MWC sono disponibili da questa pagina.