RENPHO Elis Go a 25,64€: la bilancia smart tascabile per il benessere quotidiano

RENPHO Elis Go è pensata per chi ha poco spazio o desidera portare sempre con sé uno strumento affidabile per il monitoraggio della salute. Le sue dimensioni ridotte la rendono ideale anche per piccoli bagni, monolocali o valigie, ma senza rinunciare alla tecnologia. Nonostante le dimensioni ultra-compatte, questa bilancia misura con precisione 13 parametri corporei, tra cui peso, massa grassa, massa muscolare, BMI, metabolismo e altro ancora, grazie all'analisi dell'impedenza bioelettrica (BIA). Collegandosi via Bluetooth all'app RENPHO, disponibile per iOS e Android, la bilancia sincronizza automaticamente tutte le rilevazioni, che possono essere anche esportate verso Apple Health, Google Fit, Samsung Health e Fitbit. È perfetta per chi vuole tenere traccia dei progressi nel tempo, con grafici e cronologie sempre a portata di mano. Inoltre, supporta più utenti: un'intera famiglia può usarla senza confondere i dati. Con un prezzo di listino di 29,99€, l'offerta attuale a 25,64€ su Amazon rappresenta un risparmio, che diventa ancora più interessante se si considera la qualità del prodotto, l'affidabilità del marchio RENPHO e la completezza delle funzioni. In un mercato dove le bilance smart compatte sono spesso minimaliste, Elis Go offre un mix raro di portabilità e precisione.

