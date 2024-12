La spina che ti ricarica iPhone ed Apple Watch, costa 19,99 € con cavo incluso

Pubblicità

Che cosa succede quando si va in giro con un iPhone, un paio di cuffie e un Apple Watch? Ci si porta in giro un bel pacchetto di accessori: caricabatterie, cavo per iPhone, cavo per Apple Watch e caricabatterie. Ma con questa interessante spina di Topadre, che oggi trovate in sconto a 19,99 euro, tutto sarà più semplice.

A prima vista parliamo di un semplice caricabatterie compatto. Una classica spina di quelle che si infilano a muro o in una ciabatta e grazie alla quale si ricarica un iPhone o un qualunque cellulare Android. Ma se la guardiamo di fianco noteremo che montato su un lato c’è la piastra per la ricarica di Apple Watch.

Come funziona, dunque, questo dispositivo? Semplice: lo si infila nella presa e quando serve e ricarica, direttamente e senza altri cavi, sia un Apple Watch che un iPhone.

La porta USB-C è da 20W, perfetta per ricaricare velocemente un iPhone e nella confezione trovate anche un cavo da 20W USB-C utile a questo scopo. La porta USB-A la potremo usare per ricaricare accessori a basso assorbimento di energia come delle cuffie. La piastra Apple Watch, magnetica, serve appunto a ricaricare uno smartwatch Apple.

Il caricabatterie costa 24,99 euro. Ma sotto al prezzo trovate un coupon del 20%. Questo riduce il prezzo a 19,99 €, un costo con il quale normalmente si compra un caricabatterie a due porte mentre qui ricaricate anche Apple Watch.

