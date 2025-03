Resident Evil 3 disponibile per iPhone, iPad e Mac

Pubblicità

I giochi della serie Resident Evil stanno man mano diventando disponibili sui dispositivi Apple e da martedì 18 marzo è il turno di Resident Evil 3, ora disponibile per iPhone, iPad e Mac.

Nella descrizione del gioco si legge: “Jill Valentine è una delle poche superstiti delle atrocità che hanno sconvolto Raccoon City. Per fermarla, la Umbrella è pronta a ricorrere alla sua arma segreta più temibile: Nemesis!”.

E ancora: “Una serie di strane sparizioni si sono verificate negli Stati Uniti medio occidentali, in una città chiamata Raccoon City. Una squadra specializzata delle forze di polizia nota come S.T.A.R.S. ha indagato, stabilendo che la società farmaceutica Umbrella e la sua arma biologica, il virus T, sono la causa dell’incidente che ha provocato la scomparsa di alcuni membri”.

“Jill Valentine e gli altri sopravvissuti S.T.A.R.S. provano a far conoscere questa verità, ma scoprono che lo stesso dipartimento di polizia è sotto il controllo della Umbrella e che i loro rapporti vengono respinti. Tuttavia, presto emergono notizie di macabri episodi di cannibalismo, e cani rabbiosi iniziano a vagare per le strade. Con il male che si diffonde per tutta la città, Jill è determinata a sopravvivere. All’insaputa di Jill, però, un inseguitore estremamente potente è già stato inviato per eliminarla”.

Il titolo – un survival horror – è disponibile come download gratuito sull’App Store (si scarica da qui): il gioco completo si ottiene con un singolo acquisto in app di 9,99 euro, mentre lo sblocco di altre funzionalità costa 1,99 euro.

Per i Mac è richiesto macOS 13.0 o versioni successive e un Mac con chip Apple M1 o versioni successive; per Resident Evil 3 su iPhone occorre iOS 17 o seguenti e un dispositivo con chip A17 Pro o seguenti (quindi iPhone 15 Pro o iPhone 16 e seguenti).

Infine per iPad serve iPadOS 17.0 o versione successiva e un dispositivo con chip serie M o A17 Pro. Il gioco è multilingua, italiano compreso, ed è vietato ai minori di 17 anni. L’app “pesa” circa 31 GB. Gli sviluppatori spiegano che il processo di installazione necessita di uno spazio disponibile pari ad almeno al doppio della dimensione dell’applicazione.