Revopoint POP è lo scanner 3D molto preciso e poco costoso

Recentemente, una campagna di Kickstarter per lo scanner 3D Revopoint POP ha raccolto più di 2 milioni di dollari da oltre 5.700 sostenitori nel momento in cui scriviamo. Questo rende Revopoint POP uno “scanner 3D di importanza storica” sia in termini di finanziamenti raccolti che per numero di sostenitori.

Revopoint POP non è il primo scanner 3D ad aver ottenuto finanziamenti attraverso una piattaforma di crowdfunding. Storicamente, risultati notevoli hanno compreso 651.091 dollari canadesi per PeachyPrinter nel 2016 e 599.925 dollari per Eora3D nel 2018. La campagna di crowdfunding per Revopoint POP non è ancora terminata, il che significa che è atteso il supporto di altre persone da tutto il mondo.

Revopoint POP (qui i dettagli) è uno scanner 3D di precisione di tipo consumer sviluppato da Revopoint, azienda di Shenzhen (Repubblica Popolare Cinese). Rispetto ad altri prodotti sul mercato, il vantaggio di POP è l’elevata precisione (fino a 0,3 millimetri), il basso consumo e il prezzo non elevato rispetto a prodotti dello stesso livello. È utilizzabile con più dispositivi, inclusi tablet e smartphone (con app dedicata), notebook o computer fissi.

Il dispositivo pesa 200 grammi ed è dunque facilmente trasportabile. Il costo per chi pre-ordina il prodotto è di 415 euro (+ spese di spedizione) ma nel momento in cui scriviamo sono accettate offerte a partire da 299 dollari, circa 250 euro.

È possibile esegure la scansione (texture comprese) di elementi di vario tipo, incluse parti del corpo umano, volti e animali. I formati di output sono: STL, PLY e OBJ.

Hassan Iftikhar, product design researcher della School of Design dell’Università Politecnica di Hong Kong, ha recentemente progettato dispositivi di protezione individuale personalizzati contro il COVID-19, sfruttando scansioni 3D ottenute con lo scanner POP: solo un esempio delle potenzialità della scansione tridimensionale. La campagna di crowdfunding sarà attiva per altre due settimane.