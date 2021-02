Da Juice iPhone 12 Pro disponibili, anche in 10 rate

Nei negozi Juice Apple Premium Reseller (qui l’elenco e i dettagli di tutti i punti vendita e invece qui il negozio online) sono disponibili tutti i modelli della gamma iPhone 12: i terminali Apple di ultima generazione si possono anche comprare in 10 rate, senza busta paga, senza interessi e senza alcun costo aggiuntivo.

Questo significa che da Juice iPhone 12 Pro a partire da 1.189 euro si può acquistare suddividendo il prezzo in 10 rate più piccole da solamente 118,90 euro al mese. Esattamente il prezzo di listino diviso 10, senza nulla da aggiungere, inclusa una procedura semplice e veloce con esito istantaneo.

Per chi acquista da Juice il nuovo iPhone 12, la catena Apple Premium Reseller propone una vasta gamma dei migliori accessori, cover e protezioni per usare il nuovo smartphone in completa sicurezza e al meglio delle possibilità. Tra i vari accessori disponibili segnaliamo le custodie Apple MagSafe e il caricatore Apple MagSafe per proteggere e ricaricare in wireless i terminali senza dover rimuovere la cover ogni volta, gli auricolari AirPods e AirPods Pro, oltre a vetrini protettivi per lo schermo, il portafoglio in pelle MagSafe, l’alimentatore Apple USB-C da 20W e molti altri ancora.

Ricordiamo che gli esperti Juice sono sempre disponibili per suggerimenti e consigli, anche per scegliere i prodotti Apple usati certificati. Nei negozi Juice trovate infatti iPhone, iPad, Apple Watch e Mac usati, certificati e tutti proposti con garanzia di 12 mesi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.