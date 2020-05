Riapertura Apple Store, dall’11 maggio in Germania, incertezza in Italia

Riapriranno l’11 maggio prossimo gli Apple Store in Germania. Questi si aggiungeranno, così, ai negozi Apple già aperti in Corea del Sud, Austria e Australia. I 15 store in Germania ripartiranno giorno 11, alle ore 11:00. In Italia ancora negozi chiusi.

Nella scelta di riaprire avrà giocato un ruolo fondamentale il declino costante dei nuovi casi di infetti, con una curva che sembra ormai appiattita, sufficiente per il cancelliere Angela Merkel per iniziare ad allentare il blocco nazionale, e consentire ai grandi negozi al dettaglio di riprendere l’attività.

Gli Apple Store in Germania aderiranno, ovviamente, a tutte precauzioni imposte dal governo per salvaguardare salute e sicurezza. Almeno inizialmente, la riapertura sarà focalizzata al servizio e supporto, con i clienti che saranno comunque incoraggiati a fare acquisti online. I clienti che invece si recheranno nei negozi della catena Apple Retail potrebbero riscontrare ritardi, e ovviamente ci saranno limitazioni negli ingressi, al fine di poter mantenere le dovute distanze di sicurezza.

I negozi non riapriranno a pieno regime, ma con orari più limitati, mente all’interno sarà obbligatorio per chiunque l’utilizzo di mascherine. All’ingresso potrebbero essere applicati controlli per temperatura, tramite termometri contactless, con una particolare attenzione alla pulizia e igienizzazione più volte al giorno dei prodotti esposti. Le sessioni Today at Apple per il monento rimangono, invece, sospese.

La riapertura degli Apple Store in Germania è stata annunciata da Apple con una dichiarazione riportata dal sito tedesco Macerkopf. Rimane, invece, ancora incertezza in Italia, dove non sembrano poterci essere speranze di riapertura fino al 18 maggio, quando il governo potrebbe decidere di allentare la presa, e concedere le riaperture dei grandi negozi al dettaglio, ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

