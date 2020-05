Microsoft supporterà la trackpad nelle app Office per iPad

Microsoft è tra i grandi sviluppatori uno di quelli più celeri a implementare nei propri software le novità che Apple introduce nei suoi sistemi operativi: lo scorso anno è stata la volta di Split View: ora il colosso di Redmond è già al lavoro per implementare il supporto per la trackpad nelle app Office per iPad.

L’agognato supporto esteso per mouse e trackpad è stato introdotto da Apple nel mese di marzo in iPadOS 13.4. Questa funzione del sistema operativo per i tablet di Cupertino è pensata per essere sfruttata in abbinamento con la nuova Magic Keyboard con Trackpad di Apple e altre cover con tastiera e trackpad presentati da costruttori terze parti, tra cui anche Logitech.

Microsoft non ha precisato la data esatta di rilascio dell’aggiornamento software che renderà possibile sfruttare la trackpad nelle app Office per iPad, limitandosi a dichiarare che sarà pronto questo autunno, come segnala TechCrunch. Tenendo presente che questa scadenza sembra intesa per tutte le app Office, è molto probabile che questa funzionalità potrebbe arrivare prima in alcune singole app.

Ricordiamo infatti che il pacchetto Office per iPad sopporterà sia il mouse che la trackpad in Word, Excel e PowerPoint. Ma oltre alle singole app la multinazionale Redmond distribuisce anche Office per iPhone e iPad con tutte e tre le app integrate in un unico software, più snello e leggero perché include le funzioni principali tralasciandone altre.

Alla fine di aprile Microsoft ha presentato i nuovi abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family che includono tutti i software di produttività Office per tutte le principali piattaforme: oltre a Mac e PC, anche iPhone, iPad e Android: ne abbiamo parlato in questo articolo.

