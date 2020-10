Ricondizionati da paura: sconti fino a -50€ su smartphone, tablet e Mac su TrenDevice e BuyDifferent

Halloween sta arrivando ma su TrenDevice e BuyDifferent sono già iniziati gli Sconti! Subito 30€ di sconto utilizzando il codice ZUCCA valido su TrenDevice per ogni ordine minimo di 250€ e su BuyDifferent valido per tutti i Mac Ricondizionati. Gli sconti non finiscono qui, infatti se avete un profilo Instagram, su entrambi gli e-commerce potete ottenere uno sconto di 50€ partecipando ad un veloce e divertente gioco.

Come fare è semplicissimo: fate uno screenshot del template che trovate nelle storie in evidenza all’interno della raccolta “Speciale Halloween” del profilo instagram TrenDevice e del profilo Instagram BuyDifferent. Compilate il template con una GIF o semplicemente scrivendo negli spazi e pubblicatelo nelle vostre storie! Ricordate di taggare i profili instagram TrenDevice e BuyDifferent e nominare tre amici per ottenere il codice sconto, che vi verrà comunicato nella chat instagram. Anche lo sconto da 50€ è valido su TrenDevice per ogni ordine minimo di 250€ e su BuyDifferent per tutti i Mac Ricondizionati. Per maggiori informazioni e dettagli della promozione potete consultare rispettivamente la pagina TrenDevice e la pagina BuyDifferent.

Su TrenDevice vi aspettano tantissime occasioni da prendere al volo per risparmiare sull’acquisto di iPhone, iPad, Samsung, Huawei, AirPods, PlayStation, Apple TV ed Apple Watch Ricondizionati. Su BuyDifferent trovate una vasta gamma di Mac Ricondizionati, come iMac, Mac Pro, MacBook Pro Retina, MacBook Air e Mac mini. Non aspettate l’ultimo momento perché, anche se gli sconti di Halloween sono fino al 1/11, le offerte sono solo fino ad esaurimento scorte. Cogliete l’occasione per cambiare il vostro smartphone, tablet o Mac scegliendolo un Ricondizionato: risparmio e scelta eco sostenibile per l’ambiente, senza rinunciare alla qualità e garanzia di un prodotto perfettamente funzionante, pari al nuovo. Per maggiori informazioni e dettagli della promozione potete consultare rispettivamente la pagina TrenDevice e la pagina BuyDifferent.

Se non sapete quale iPhone scegliere, TrenDevice ha realizzato un nuovo configuratore, che in pochi click vi aiuta nella scelta dell’iPhone più adatto alle vostre esigenze. Qual è il primo aspetto che si considera quando si vuole acquistare un prodotto? Il budget: ecco perché il primo step del configuratore è quello che vi permette di decidere fin da subito il tetto massimo di spesa che intendete affrontare per acquistare il vostro nuovo iPhone.

I due passi successivi vi permetteranno di scegliere la dimensione dello smartphone (e quindi dello schermo) e, se a parità di costo, preferite un iPhone più recente o con più capacità. Successivamente la scelta dovrà essere fatta sull’uso che si intende fare: come ad esempio solo per telefonate, messaggi e qualche foto, oppure un utilizzo più avanzato per effettuare filmati o guardare film in streaming o un uso intenso dei social. L’ultima domanda riguarda l’estetica: lo preferite come nuovo? Oppure in buono stato ma con qualche lieve segno di usura? O ancora: qualche piccolo graffio o ammaccatura è accettabile, purché ci sia il risparmio? Dopo aver effettuato quest’ultima scelta, ecco che il configuratore vi mostrerà quali iPhone disponibili in vendita sul sito TrenDevice fanno al caso vostro. Quindi, se non sapete quale iPhone acquistare, collegatevi a questa pagina per scoprirlo in pochi click.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reimettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo.

Sono già oltre 60.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.

BuyDifferent è dal 2003 l’e-commerce di riferimento degli utenti Apple italiani, per l’acquisto di Mac Ricondizionati e upgrade per estenderne il ciclo di vita. BuyDifferent fa capo a TrenDevice S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana attiva nel settore dell’economia circolare