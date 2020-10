Apple Mappe amplia Transit con i mezzi pubblici in Italia

In Google Maps è disponibile da tempo, ma ora anche Apple Mappe amplia Transit con orari e direzioni dei mezzi pubblici in Italia: ricordiamo che nel nostro Paese finora questa funzione era limitata esclusivamente a Roma, ma l’espansione nel mondo e in Europa è in corso da mesi.

Utilizzando l’app e la piattaforma cartografica di Cupertino ora è possibile conoscere rotte e orari di partenza dei mezzi pubblici, inclusi autobus, tram, treni, metropolitana non più solo per Roma ma anche per Milano, Napoli, Palermo, Genova, Firenze, Venezia e altre città ancora.

Queste informazioni sono disponibili nella scheda dedicata usando l’app Apple Mappe su iPhone, iPad, Mac e anche Apple Watch. In realtà nel momento in cui scriviamo la pagina di Apple in cui vengono elencate le nazioni in cui Apple Mappe Transit è disponbile l’Italia non è ancora indicata, mentre viene inclusa ancora solamente Roma.

Sembra così trattarsi di un aggiornamento recente della piattaforma: secondo l’utente Twitter che si firma Turret Apple Mappe Transit è ora disponibile in tutta Italia. Potrebbe però trattarsi di un rilascio graduale, in ogni caso è possibile che Apple aggiorni l’elenco dei paesi coperti dal servizio nelle prossime ore per includere anche il nostro Paese.

Ricordiamo che l’espansione in diversi paesi in Europa è già avvenuta all’inizio di quest’anno e poi ulteriormente estesa a giugno: a luglio è stata attivata anche in Islanda.