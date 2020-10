Amplitube 5 si fa in quattro e migliora il realismo audio

IK Multimedia ha appena presentato AmpliTube 5. Si tratta dell’ultima versione dello studio di chitarra e basso nonché del principale software di modellazione di amplificatori ed effetti dell’azienda, apprezzato soprattutto per la capacità di catturare accuratamente il suono, le sensazioni e le vibrazioni degli strumenti e consentire alle persone di esercitarsi, registrare e suonare ovunque.

La nuova app offre un importante aumento di strumenti e funzioni: nello specifico ci sono ben 129 nuovi gear models, quindi in totale ora sono più di 400, e la sezione del cabinet è stata ridisegnata e potenziata dalla nuova tecnologia VIR (ve ne parliamo più avanti). Inoltre si possono attivare fino a 57 effetti simultaneamente e posizionare uno, due o tre amplificatori virtuali. I nuovi effetti rack derivano dal T-RackS 5 di IK e il Looper ora può gestire due tracce simultaneamente e infiniti livelli di suono.

Amplitube 5 funziona sia come applicazione desktop, sia come plugin per qualsiasi DAW ed è disponibile in quattro diverse versioni, in modo da poter accontentare tutti: si va dalla versione gratuita a quella MAX, che offre praticamente l’accesso completo a tutte le funzioni e alle collezioni di strumenti attualmente disponibili.

Tra le novità più importanti come dicevamo c’è la tecnlogia VIR, acronimo di Volumetric Impulse Response. In pratica la società ha misurato meticolosamente qualsiasi cabinet esistente in modo da poter offrire il suono più accurato e realistico possibile. Per riuscire in questa incredibile impresa, e perché il risultato avesse una precisione millimetrica, IK ha sviluppato un proprio sistema di misurazione dotato di automazione robotica.

Il risultato è che è possibile praticamente posizionare virtualmente il microfono nella scena in qualsiasi punto e catturare la relativa interazione tra speaker, cabinet e pavimento, portando il realismo a un livello irraggiungibile da qualsiasi altro software di emulazione attualmente esistente. Altra novità sta nella scalabilità dell’interfaccia, in modo da potersi adattare alla dimensione di qualsiasi display inclusi i recenti schermi Retina. C’è infine una nuova finestra Mixer ed è stato ridisegnato anche lo Shop.

Amplitube 5 CS è gratuito mentre la versione SE è al momento in offerta sul sito ufficiale a 99,99 euro (il prezzo poi sarà fissato a 149,99 euro). A salire troviamo la versione 5 che, invece di 299,99 euro, è al momento promossa a 149,99 euro. La più completa come dicevamo è la MAX, che costerà 599,99 euro: al momento la promozione in corso consente di comprarla a 399,99 euro. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.