RideCare, da Bosch una telecamera per il ride-hailing al CES 2023

RideCare companion è una telecamera intelligente connessa – presentata nell’ambito del CES di Las Vegas – che può essere utilizzata dai conducenti di veicoli in ride sharing per ottenere un servizio di monitoraggio e trasparenza. La soluzione consente di responsabilizzare sia l’autista sia il passeggero per scoraggiare comportamenti indesiderati durante le esperienze di ride-hailing e consente di intervenire rapidamente e in modo adeguato in caso di problemi.

Il Ride-hailing è un servizio che, tramite app o portale, mette in comunicazione utenti in cerca di un servizio di trasporto e autisti, tipicamente privati iscritti al servizio in qualità di driver.

Per testare i vantaggi del ride-hailing nella sharing economy, è necessaria una responsabilità condivisa tra autista e passeggero per un’esperienza di viaggio confortevole. Per offrire trasparenza e fornire obiettività in caso di controversie, Bosch ha presentato RideCare companion, una soluzione che migliora la sicurezza nel settore del ride sharing.

Sebbene non si registrino incidenti per la stragrande maggioranza dei viaggi in ride sharing, i rapporti sulla sicurezza forniti dai leader dell’industria del ride sharing hanno riportato un numero rilevante di aggressioni avvenute in diversi anni, nonostante il ride sharing fosse in calo durante la pandemia.

Gli autisti di ride sharing possono guidare con tranquillità sapendo che tutte le corse sono monitorate tramite la soluzione RideCare companion e caricate in modo sicuro sul cloud in caso di necessità. Una luce sulla parte anteriore del dispositivo RideCare companion fa capire ad autista e passeggero che il servizio è attivo, creando tranquillità e generando un effetto deterrente.

RideCare companion è stato progettato tenendo conto delle esigenze dei conducenti dei veicoli in sharing, per offrire soluzioni tempestive e obiettive alle potenziali controversie che potrebbero verificarsi nel veicolo, in modo da non gravare sulla reputazione degli autisti e poter raggiungere il volume di corse desiderato.

Per garantire che la soluzione si adatti all’esperienza dei conducenti di ride sharing, Bosch sta collaborando con Gridwise, un’app aziendale per i conducenti di veicoli in ride sharing e di consegne, per eseguire ricerche sugli utenti e convalidare l’adattamento del prodotto al mercato.

I dati di RideCare companion sono gestiti in modo sicuro. I dati vengono crittografati sul dispositivo e archiviati in sicurezza nel cloud. I dati video sono documentati con la posizione e l’indicatore temporale e possono essere utilizzati come prova in caso di controversie. I dati vengono gestiti in conformità alle normative sulla privacy. Inoltre, il dispositivo è dotato di diverse caratteristiche di resistenza alle manomissioni per supportare il funzionamento continuo durante le corse e il caricamento dei dati relativi alla corsa.

Il dispositivo è dotato di una serie di sensori per il monitoraggio delle corse condivise. Una telecamera interna ed esterna fornisce visibilità, soprattutto di notte, sia all’interno sia all’esterno del veicolo.

È possibile rilevare aspetti quali l’inizio e l’arresto di una corsa per consentire una migliore gestione delle registrazioni. Il dispositivo fornisce anche controlli attivi sullo stato di salute, tra cui il rilevamento delle manomissioni e gli avvisi. Algoritmi intelligenti possono riconoscere e inviare un avviso se il campo visivo del dispositivo è compromesso o bloccato.

Il dispositivo RideCare companion è accompagnato da un pulsante SOS wireless nel veicolo che il conducente può premere per attivare una chiamata di emergenza a un centro di assistenza. Finché il veicolo si trova nel raggio d’azione della connettività mobile, gli operatori per le chiamate di emergenza sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e possono esaminare il veicolo al ricevimento di una chiamata. Un agente Bosch appositamente formato è in grado di accedere alla telecamera dal dispositivo RideCare companion per determinare se è necessario contattare i servizi di emergenza. I centri di assistenza che supportano RideCare companion sono formati per prendere decisioni obiettive in base alla situazione segnalata dal conducente.

