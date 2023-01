JBL al CES 2023, nuova soundbar e cuffie per Xbox e Playstation

Al CES 2023 in corso non manca certo il reparto musicale. JBL presenta in fiera la nuova soundbar di fascia alta e le cuffie dedicate al gaming per tutti gli utenti Sony e Microsoft. Ecco di che si tratta.

JBL Bar 1300

Anzitutto JBL amplia la serie Bar con la nuova Soundbar JBL Bar 1300 che secondo il produttore porta all’utente l’esperienza esperienza audio di una sala cinematografica grazie al suono surround Dolby Atmos® e DTS:X 3D amplificato da altoparlanti surround wireless removibili.

La JBL Bar 1300 a 15 canali utilizza sei altoparlanti up-firing e sfrutta la tecnologia MultiBeam di HARMAN. Ancora, i due altoparlanti removibili e alimentati a batteria possono essere posizionati in qualsiasi punto della stanza, trattandosi di una soluzione senza fili o cavi di alimentazione aggiuntivi. In alternativa, è possibile associare uno dei due altoparlanti wireless a qualsiasi dispositivo Bluetooth per utilizzarlo come diffusore standalone.

La nuova Soundbar è dotata della tecnologia PureVoice di HARMAN che utilizza l’algoritmo di HARMAN per ottimizzare la chiarezza delle voci. Inoltre, l’applicazione JBL One consente di configurare e di sfogliare le piattaforme musicali integrate per trovare la propria canzone preferita.

La Soundbar JBL Bar 1300 sarà disponibili su jblstore.it a partire da febbraio 2023 al prezzo consigliato di € 1499.

JBL Quantum 360X/P e JBL Quantum 910X/P

JBL arricchisce la famiglia di cuffie gaming JBL Quantum e annuncia le nuove versioni della serie, le JBL Quantum 360X/P e JBL Quantum 910X/P. Queste sono progettate appositamente per le console XBOX e PlayStation. Nello specifico, le cuffie JBL Quantum 910X/P offrono ai giocatori l’audio immersivo Quantum SPATIAL 360 di JBL; le Quantum 360X/P e il 910X/P sono, inoltre, dotate di tecnologia DualSOURCE di JBL, per semplificare il passaggio dall’audio di gioco alle chiamate in arrivo.

Le nuove cuffie gaming JBL Quantum X e P saranno disponibili su jblstore.it a partire da marzo 2023. Il prezzo sarà di 299,99 € per le JBL Quantum 910X e le JBL Quantum 910P; di 129,99 € per le JBL Quantum 360X e le JBL Quantum 360P.

Per tutte le novità presentate al CES 2023 il link da seguire è direttamente questo.