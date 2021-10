Riferimento a una “Modalità Alta Potenza” per MacBook Pro in macOS Monterey

A settembre di quest’anno il sito Macrumors aveva individuato il riferimento a una modalità “Alte Prestazioni” scoperta nelle versioni beta di macOS Monterey inviate a sviluppatori e beta tester, lasciando immaginare la possibilità di attivare in futuro qualche modalità per consentire di spremere al massimo le prestazioni dei MacBook anche quando questi non sono collegati a una fonte di alimentazione.

Nel codice di macOS Monterey che si occupa della gestione della batteria, è stato ora individuato un nuovo riferimento a una modalità “Alta Potenza”, opzione che potrebbe avere a che fare con i MacBook Pro 2021.

Nell’ultima Release Candidate di MacOS Monterey inviata agli sviluppatori, una stringa di testo nel codice del sistema operativo che si occupa della gestione della batteria, recita: “Your Mac will optimize performance to better support resource-intensive tasks. This may result in louder fan noise” (“Il vostro Mac ottimizzerà le performance per supportare meglio attività che richiedono un uso intensivo di risorse. Ciò potrebbe comportare un maggiore rumore della ventola”).

Nelle Preferenze di Sistema dell’ultima Release Candidate di macOS Monterey non ci sono specifici riferimenti a “Modalità ad Alte Prestazioni”, e l’opzione potrebbe essere qualcosa di riservato ai MacBook Pro con ‌M1‌ Pro e ‌M1‌ Max. È anche possibile che la funzione in questione sia ancora in fase di sviluppo (non del tutto pronta) e che sarà disponibile con futuri aggiornamenti del sistema operativo.