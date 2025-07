Ritorno a scuola Apple con accessori gratis a chi compra Mac o iPad

Ogni estate Apple rilancia la sua offerta “Back to School”, una campagna pensata per il mondo dell’istruzione che unisce sconti diretti e accessori in omaggio. L’edizione 2025 si rivolge a studenti universitari, genitori, docenti e personale scolastico, e punta a rafforzare la presenza dei dispositivi Apple nell’ambito dello studio e della produttività.

Cosa si riceve acquistando un iPad

Fino al 21 ottobre, chi acquista un iPad Air o iPad Pro tramite Apple Store, online o nei negozi fisici ha diritto a uno sconto fino a €139 su un accessorio a scelta. In base all’opzione selezionata, il prodotto può essere gratuito oppure richiedere un piccolo contributo.

Accessori disponibili:

Apple Pencil Pro → gratuita (risparmio €139)

AirPods 4 → gratuiti (risparmio €149)

AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore → contributo di €50 (risparmio €149)

AirPods Pro 2 → contributo di €130 (risparmio €149)

In alternativa si può scegliere una tastiera:

Magic Keyboard per iPad Air 11″ → contributo €160

Magic Keyboard per iPad Air 13″ → contributo €190

Magic Keyboard per iPad Pro 11″ → contributo €190

Magic Keyboard per iPad Pro 13″ → contributo €240

Cosa si riceve acquistando un Mac o un iMac

Per chi acquista, sempre fino al 21 ottore, un MacBook Air, MacBook Pro o iMac, ottiene un bonus fino a €199 da usare per ottenere in omaggio o a prezzo ridotto un accessorio a scelta.

Accessori disponibili:

AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore → gratuiti (risparmio €199)

AirPods Pro 2 → contributo di €80 (risparmio €199)

Oppure accessori da scrivania:

Magic Mouse → risparmio da €85 a €119

Magic Trackpad → risparmio da €139 a €169

Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico → risparmio da €199 a €229

Altri vantaggi Education

L’offerta include anche:

Prezzi scontati sui dispositivi (5-10% in meno rispetto al listino)

AppleCare+ a prezzo ridotto

Incisione gratuita su AirPods, iPad, Apple Pencil e AirTag

Abbonamento a Apple Music scontato, con Apple TV+ incluso

Chi può accedere all’offerta

Possono beneficiare dell’offerta:

Studenti universitari iscritti o accettati

Genitori che acquistano per conto dei figli universitari

Docenti e personale scolastico di qualsiasi grado

La verifica dell’idoneità avviene tramite UNiDAYS oppure direttamente sul sito Apple durante il processo d’acquisto.

Conviene davvero?

Prima di precipitarsi a comprare vale la pena di fare qualche conto. Se è vero che Apple offre, con la promozione Back to School, uno sconto fino a €199 per chi sceglie un MacBook Air, un MacBook Pro o un iMac, acquistando gli stessi prodotti su Amazon, specialmente quando ci sono offerte specifiche, si possono superare tranquillamente quei 199 euro di risparmio.

Ad esempio, il MacBook Air M4 da 13″ oggi è venduto oggi a €969 su Amazon, mentre Apple lo propone a €1.119 con sconto Education. Il Magic Mouse, che Apple include nel bundle, si acquista separatamente su Amazon a €62,99.

Facendo i conti:

MacBook Air M4 + Magic Mouse su Amazon → €969 + €62,99 = €1.031,99

MacBook Air M4 con Magic Mouse “incluso” da Apple → €1.119

In questo caso, si risparmiano quasi €90 acquistando separatamente, e la differenza aumenta ulteriormente se si scelgono accessori diversi dagli AirPods Pro o se si approfitta di ulteriori offerte temporanee.

Anche sul fronte iPad le dinamiche sono simili: un iPad Air M3 acquistato su Amazon può costare decine di euro in meno rispetto al prezzo Education di Apple e sommato alla Apple Pencil o Magic Keyboard, anche questi acquistabili a parte spesso con sconto, si ottengono prezzi simili o addirittura inferiori. E tutto questo senza essere studenti o docenti.

L’offerta Education resta comunque interessante per chi cerca personalizzazione gratuita, accesso a AppleCare+ scontato e supporto diretto Apple. Ma per chi guarda al prezzo più basso, è consigliabile confrontare sempre le alternative, perché il risparmio può superare i bonus dichiarati da Apple.