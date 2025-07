Aqara amplia la gamma di videocamere di sicurezza con il primo Doorbell Camera Hub

Aqara ha annunciato la disponibilità del suo videocitofono di nuova generazione, il Doorbell Camera Hub G410. Questo citofono 2K vanta un sensore di presenza integrato, riconoscimento facciale su dispositivo, e integrazione con la smart home senza soluzione di continuità. Il dispositivo funziona come hub Matter multi-protocollo, offrendo agli utenti una soluzione versatile per connettere i propri dispositivi smart interni ed esterni.

Dotato di connettività Wi-Fi a doppia banda (2.4GHz/5GHz), Thread, Zigbee e Bluetooth, il Doorbell Camera Hub G410 è indicato come “progettato per essere un elemento essenziale della smart home”. Come Matter Controller, Thread Border Router e hub Aqara Zigbee, non solo connette una gamma di dispositivi Aqara, ma supporta anche più di 50 tipi di dispositivi di terze parti compatibili con Matter, come serrature, sensori, interruttori, lampade e prodotti connessi anche più nuovi, come aspirapolvere robot, elettrodomestici e caricatori EV.

Il G410 cattura dettagli all’ingresso con lente 2K, l’apertura f/1.8 e la visione grandangolo da 175°. Comprende un sensore di onde millimetriche (mmWave) per il rilevamento più accurato della presenza e ridurre al minimo i falsi allarmi. La funzionalità di iconoscimento facciale su dispositivo è in grado di identificare i visitatori e attivare notifiche o automazioni, funzionalità che non richiedono abbonamento. Una caratteristica denominata “Advanced Matter Bridging” permette agli utenti di utilizzare il riconoscimento facciale per attivare piattaforme Matter di terze parti come Home Assistant, ottimizzando le capacità IA del citofono.

Il Doorbell Camera Hub G410 può essere integrato nelle configurazioni di smart home esistenti dell’utente. Funziona con Apple Home e supporta HomeKit Secure Video , rendendolo la scelta ideale per gli utenti iOS, specialmente per chi preferisce un citofono a batteria. II dispositivo trasmette immagini in streaming ai display compatibili con Alexa, Google Home e SmartThings. Supportando il protocollo RTSP , il G410 è in grado di trasmettere immagini in streaming a client terzi come Home Assistant sulla rete locale e supporta il software NVR come Frigate e Blue Iris.

Il citofono G410 offre opzioni di archiviazione su cloud e locale. L’archiviazione sul cloud di Aqara è criptata per una maggiore protezione della privacy, e gali utenti è offerto 1 giorno di archiviazione gratis per 6 mesi o 90 giorni di archiviazione con un abbonamento a HomeGuardian. L’archiviazione iCloud è inoltre disponibile con l’abbonamento iCloud corrispondente. Per l’archiviazione locale, G410 supporta una scheda microSD da 512 GB , alloggiata nella suoneria per impedire la manomissione dall’esterno. È possibile effettuare il backup dei video in un sistema NAS locale per una maggiore capacità di archiviazione e l’accesso centralizzato.

G410 è utilizzabile con o senza cavo di alimentazione. Per l’utilizzo ininterrotto e una registrazione continua 24/7, è possibile cablare il campanello a un alimentatore AC/DC a bassa tensione . In alternativa, può anche funzionare per cinque mesi in autonomia con sei batterie AA.

Nel moment in cui scriviamo Aqara Doorbell Camera Hub G410 è disponibile su Amazon a 129,99€.

