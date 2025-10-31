Rivoluzione per lo streaming in TV: arriva la piattaforma gratuita, guardi tutto gratis

Arriva la piattaforma gratuita, una vera e propria rivoluzione per lo streaming in tv: tutto quello che c’è da sapere.

L’evoluzione del digitale terrestre in Italia continua a spingere verso nuove soluzioni per garantire a tutti la visione dei canali televisivi in alta definizione, anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Con il recente passaggio obbligatorio al nuovo standard DVB-T2, che ha interessato milioni di italiani, è cresciuta l’attenzione verso alternative gratuite e affidabili per non perdere l’accesso ai contenuti televisivi. Tra queste, spicca la piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, che si conferma come un’opzione concreta e vantaggiosa per ricevere oltre 130 canali in HD e 4K.

Tivùsat: la piattaforma satellitare gratuita che copre l’intero territorio nazionale

Nata come risposta complementare al digitale terrestre, Tivùsat è una piattaforma italiana gestita dalla società tivù s.r.l., partecipata da importanti gruppi come Rai, Mediaset e Telecom Italia Media, insieme all’Associazione TV Locali e Aeranti Corallo. Questa piattaforma sfrutta il segnale satellitare per raggiungere il 100% del territorio nazionale, superando così le limitazioni geografiche che penalizzano ancora molte aree dell’Italia, soprattutto per le trasmissioni terrestri.

Uno dei punti di forza di Tivùsat è l’assenza di costi per l’utente: non è prevista alcuna tariffa di abbonamento o canone per accedere ai contenuti. Inoltre, offre la possibilità di ricevere i segnali in alta definizione e in 4K, garantendo una qualità d’immagine superiore rispetto a molte trasmissioni terrestri. La piattaforma propone un bouquet di canali nazionali e internazionali, tra cui Rai1 HD, Rai2 HD, Canale 5 HD, La7 HD, Tv8, nonché canali tematici come Rai Sport HD, TopCrime e FashionTv, oltre a stazioni radio nazionali e locali.

Per accedere a Tivùsat, gli utenti possono utilizzare diverse soluzioni tecnologiche. Alcuni televisori moderni sono già dotati di sintonizzatore satellitare integrato e sono certificati per la visione dei contenuti in HD o 4K tramite Tivùsat. Le certificazioni più diffuse includono lativù 4K, tivùsat HD Ready e tivùsat 4K Ultra HD.

Chi possiede un televisore senza sintonizzatore satellitare integrato può facilmente acquistare un decoder certificato, collegarlo alla propria TV e puntare una parabola verso i satelliti di riferimento, in modo da ricevere il segnale gratuito. Per chi dispone già di un decoder SD, è necessario un dispositivo aggiornato compatibile con Tivùsat HD o 4K per accedere ai canali in alta definizione.

Un’altra opzione molto diffusa è l’utilizzo della Cam Tivùsat (Conditional Access Module), un modulo che si inserisce nello slot Common Interface del televisore o del decoder. All’interno della Cam va inserita una smartcard, fornita gratuitamente al momento dell’attivazione, che permette la decodifica dei contenuti criptati della piattaforma. Questa soluzione è particolarmente apprezzata per la sua praticità e per la possibilità di accedere facilmente anche ai canali sportivi a pagamento come Dazn 1 e Dazn 2, disponibili su Tivùsat attraverso un abbonamento separato acquistabile online.

L’ampiezza dell’offerta di Tivùsat è uno dei fattori che ne garantiscono il successo: oltre 130 canali televisivi nazionali e internazionali, gratuiti e in alta qualità, coprono un ampio spettro di generi, dall’informazione al cinema, dallo sport all’intrattenimento, dalla cultura ai programmi per bambini. Tra i canali più seguiti si trovano anche Rainews 24 HD, Rai Premium HD, Rai Movie HD, e canali tematici come Focus e Aljazeera HD.

Oltre alla televisione, la piattaforma offre un ricco bouquet di stazioni radiofoniche, accessibili a partire dal canale 601, che includono emittenti locali, nazionali e internazionali. Questa soluzione si presenta dunque come un’alternativa valida e gratuita per chi non vuole rinunciare alla qualità dell’immagine e alla varietà dei contenuti, soprattutto in un periodo in cui l’adeguamento tecnologico delle trasmissioni terrestri sta creando non poche difficoltà a milioni di utenti in tutta Italia.