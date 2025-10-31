Sconti da paura, Microsoft Office a vita per Mac e Windows a partire da 31 €

Non sono solo gli utenti PC a poter usufruire degli strumenti di produttività di Microsoft: la suite offre diverse applicazioni utili anche su Mac. Pensiamo ad esempio a Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac, che per altro in questo periodo è anche in sconto: pensate che la licenza a vita vi costa solo 49,99 € (anziché 229 €) grazie all’offerta di Halloween di Godeal24.

Che siate studenti, imprenditori o semplicemente desideriate avere tutti gli strumenti di produttività pronti all’uso, con le applicazioni di Microsoft Office potete fare di tutto: la licenza infatti comprende sei applicazioni principali tra cui Word per creare documenti, Excel per lavorare sui fogli di calcolo, PowerPoint per realizzare presentazioni, Outlook per gestire la posta elettronica, Teams per la collaborazione con compagni di scuola e colleghi e OneNote come taccuino digitale.

La licenza permanente consente di evitare abbonamenti mensili o problemi di connessione al cloud. È sufficiente comprarla una sola volta per accedere poi per sempre alle applicazioni incluse.

Per chi utilizza Windows, è disponibile anche Microsoft Office Professional 2021 per Windows al prezzo una tantum di 31,25 € (anziché 249 €). L’offerta è valida per un periodo limitato.

Le migliori offerte per Microsoft Office

– MS Office Home & Business 2021 for Mac – 49.99€

– MS Office Pro 2021 for Windows – 31.25€

– MS Office Home & Business 2019 for Mac – 39.29€

– MS Office Pro 2019 for Windows – 24.75€

– MS Office Home and Business 2024 for MAC/PC – 149.00€ (Reg. 299€)

– MS Office Home 2024 for MAC/PC – 139.99€ (Reg. 149€)

– MS Office Pro 2016 for Windows – 18.29€

– MS Office 2021 Professional Plus Key – 2 Keys – 59.50€ (Only 29.70€/Key)

– MS Office 2021 Professional Plus Key – 3 Keys – 81.75€ (Only 27.05€/Key)

– MS Office 2021 Professional Plus Key – 5 PCs – 130.00€ (Only 26€/PC)

Licenze Windows originali e a vita a partire da 6€

– Windows 11 Professional Key – 13.25€

– Windows 11 Professional – 2 Keys – 24.75€ (Only 12.38€/Key)

– Windows 11 Professional – 5 Keys – 53.15€(Only 10.63€ /Key)

– Windows 11 Home Key – 13.05€

– Windows 10 Professional Key – 8.25€

– Windows 10 Professional – 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)

– Windows 10 Professional – 5 Keys – 34.15€ (only 6.83€/Key)

– Windows 10 Home – 8.15€

Ottenete pacchetti scontati del 62% con il codice coupon “MAC62”

– Windows 11 Pro + Office 2021 Pro – Bundle – 42.29€

– Windows 10 Pro + Office 2021 Pro – Bundle – 37.39€

– Windows 11 Pro + Office 2019 Pro – Bundle – 36.54€

– Windows 10 Pro + Office 2019 Pro – Bundle – 31.64€

Fino al 50% di sconto su altre versioni di Windows con il codice coupon “MAC50”

– Windows Server 2025 Standard – 31.49€

– Windows Server 2022 Standard – 26.13€

– Windows Server 2019 Standard – 25.01€

– Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 14.99€

– Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€

Perché fidarsi di Godeal24?

✅ Consegna digitale immediata

✅ Licenze Microsoft 100% originali

✅ Valutazione “Eccellente” al 98% su TrustPilot

✅ Assistenza clienti 24/7

Per contattare Godeal24: [email protected]