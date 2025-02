I terminali Oppo Reno13 portano design e AI alle masse

Pubblicità

Come anticipato dallo stesso costruttore, OPPO ha svelato in un evento a Milano la nuova serie di smartphone Reno13, composta da Reno13 Pro 5G, Reno13 5G e Reno13 F 5G. La gamma, ha spiegato il produttore, si distingue per l’adozione di funzionalità AI pensate per soddisfare sia gli appassionati di fotografia e gaming, sia gli utenti quotidiani.

La serie Reno13 unisce design elegante alla robustezza, grazie alle certificazioni IP66, IP68 e IP69, che ne garantiscono la resistenza ad acqua e polvere anche negli ambienti più impegnativi.

I dispositivi presentano una scocca posteriore in One-piece Sculpted Glass e un telaio in alluminio aerospaziale. In particolare, il modello Reno13 Pro 5G pesa 195 grammi con uno spessore di 7,55mm, mentre il Reno13 5G si caratterizza per un design ancora più leggero e sottile.

Un aspetto di rilievo della serie Reno13, come anticipato, è la suite di funzionalità AI dedicate alla fotografia e alla videoregistrazione. Tra queste l’AI Livephoto, che permette di realizzare scatti dinamici con stabilizzazione EIS, mentre l’AI Editor e l’AI Motion trasformano immagini statiche in brevi video in qualità quasi 2K.

Altre funzioni di intelligenza artificiale sono l’AI Clarity Enhancer, AI Unblur e AI Reflection Remover, che assicurano di migliorare le foto, rendendo gli scatti più nitidi e privi di imperfezioni.

Quanto allo schermo, i terminali offrono quello che la società chiama Infinite View Screen, un display OLED 1.5K a 120Hz con cornici ultra-sottili, che raggiunge uno screen-to-body ratio del 93,8% sul Pro e 93,4% sul modello standard, con supporto HDR10+.

Sul fronte delle prestazioni, i modelli sono alimentati dal chip MediaTek Dimensity 8350, costruito su processo a 4nm, con sistemi di raffreddamento come l’AI Multi-Cooling con Vapor Chamber potenziata e l’AI HyperBoost.

La serie Reno13 verrà lanciata sul mercato europeo con un’offerta promozionale esclusiva: i preordini, attivi fino al 6 marzo, includono bundle dedicati e vantaggi esclusivi su OPPO Store, con prezzi che partono da 379,99€ per il modello Reno13 F.