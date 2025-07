Prime Day, Roborock QV 35A il robot che vibra per pulire scende a 399,99 €

ScreenshotIl Roborock QV 35A Robot Aspirapolvere, uno dei prodotti con il più favorevole rapporto tra prezzo e prestazioni, con svuotamento e lavaggio intelligenti scende a 399,99€ invece di 589,99€

Stazione 2 in 1 con svuotamento e lavaggio automatici

Il Roborock QV 35A integra una stazione base che consente sia lo svuotamento automatico della polvere che il lavaggio del panno, riducendo la manutenzione manuale. Il sistema asciuga il panno con aria calda per evitare odori e accumuli di batteri, e può contenere lo sporco fino a 7 settimane. È una soluzione pratica per chi desidera una pulizia quotidiana automatizzata, senza interventi frequenti.

Potenza di aspirazione e mappatura intelligente

Il robot offre una potenza di aspirazione fino a 7.000 Pa e dispone di una spazzola in gomma antigroviglio, efficace contro capelli e peli di animali. La navigazione è affidata al sistema Reactive Tech, che riconosce mobili, ostacoli e bordi, evitando collisioni e cadute. Il sistema LiDAR consente inoltre una mappatura precisa su più piani, con possibilità di programmazione avanzata tramite app.

Lavaggio adattivo con funzione VibraRise

La funzione VibraRise permette al panno di vibrare fino a 3.000 volte al minuto per rimuovere le macchie più ostinate. Quando il robot incontra tappeti, il panno si solleva automaticamente per evitare di bagnarli. È possibile gestire le zone di lavaggio e impostare programmi differenti per stanze specifiche. La batteria garantisce fino a 180 minuti di autonomia con una sola carica.

Il Roborock QV 35A Robot Aspirapolvere è attualmente in offerta su Amazon a 399,99€, in calo rispetto ai 589,99€ di listino.