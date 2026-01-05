8BitDo FlipPad è il controller retro per iPhone e Android che fa innamorare i nostalgici

Direttamente dal CES 2026 in corso, 8BitDo – brand noto per le sue periferiche spesso collegate al gaming e al mondo retrò – ha svelato la sua ultima creazione: il FlipPad, un controller pensato specificamente per l’uso con smartphone, sia iPhone, che Android, che farà innamorare tutti i nostalgici.

A differenza dei classici gamepad che trasformano il telefono in una console portatile orizzontale, il FlipPad si distingue per essere progettato esclusivamente per il gaming in modalità “ritratto”, quindi per l’utilizzo in verticale, che portano alla memoria hardware iconici, come il GameBoy.

Design e Funzionamento

Il concetto alla base del dispositivo è piuttosto semplice, ma ingegnoso: il controller si collega alla porta USB-C dello smartphone e, grazie a un meccanismo a ribalta (da cui il nome “flip”), si posiziona sulla metà inferiore dello schermo, rivelando i comandi fisici. Questo approccio lo differenzia nettamente dagli altri controller mobile attualmente presenti nel catalogo dell’azienda, che invece puntano du una esperienza Nintendo Switch e simili.

Compatibilità e Supporto

8BitDo ha confermato che il FlipPad sarà compatibile sia con dispositivi Android che iOS. C’è da rimarcare un dettaglio rilevante: il dispositivo è ufficialmente supportato da Apple, il che suggerisce una perfetta integrazione con gli standard di input e i giochi dell’ecosistema iPhone. Sebbene al momento del lancio sia stata mostrata una sola variante è molto probabile che in futuro verranno rese disponibili diverse opzioni di colore.

Prezzi e Uscita

Per quanto riguarda i costi, l’azienda non ha ancora divulgato il prezzo ufficiale; è possibile che ulteriori dettagli vengano comunicati nel corso della settimana durante le presentazioni complete al CES. Non sarà comunque un acquisto immediato: secondo quanto dichiarato da 8BitDo, il FlipPad arriverà sul mercato nell’estate del 2026.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.