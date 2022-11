RØDE NT-USB+, microfono USB cardioide a condensatore per iPhone, iPad, Mac e Android

Registrazioni professionali ovunque con il nuovo microfono USB cardioide a condensatore RØDE NT-USB+, con un calore e una chiarezza che ricordano i classici microfoni da studio ed è quindi ottimo per registrare dalla voce al parlato, ma anche chitarra acustica e altri strumenti.

Usa lo stesso fattore di forma dell’NT-USB ma aggiunge una serie di funzionalità di nuova generazione che lo rendono ancora più potente, sicché la registrazione audio professionale è davvero alla portata di tutti.

Cosa offre

Monta il Revolution Preamp a basso rumore e alto guadagno con convertitore da analogico a digitale a 24 bit/48 kHz ad alta risoluzione in modo da rendere la qualità audio incontaminata. Mette poi a disposizione dell’utente l’elaborazione audio APHEX, il filtro high-pass, il noise gate, il compressore e gli effetti Aural Exciter e Big Bottom tramite RØDE Connect, RØDE Central e RØDE Reporter.

Tra le altre caratteristiche tecniche: diagramma polare cardioide, gamma di frequenza compresa tra 20 Hz e 20 kHz, 97 dB come gamma dinamica al 10% THD, frequenza di campionamento 48 kHz, profondità 24 bit e ingresso SPL @10% THD a 118,0 dB (secondo IEC 60268).

La connessione infine è di tipo USB-C, che ne fornisce l’alimentazione (5V a 500mA) e ne agevola anche il collegamento coi computer, gli smartphone e i tablet di qualsiasi marchio, compresi quindi iPhone, iPad, Mac e dispositivi Android.

Per chi è utile

E’ una buona soluzione anche per il podcasting e lo streaming tanto più che viene fornito con tutto il necessario per iniziare subito a registrare, incluso il supporto da tavolo e il filtro anti-pop. Dispone inoltre di un’uscita per cuffie a latenza zero con controlli volume e mix dedicati in modo da poter monitorare l’audio in tempo reale.

Dove comprarlo

Progettato e realizzato nelle strutture aziendali a Sydney, in Australia, il nuovo RØDE NT-USB+ pesa 730 grammi e occupa uno spazio di 18,4 x 6,2 x 5 centimetri. Chi intende acquistarlo lo trova in vendita sul sito ufficiale e online a 209 €. Prossimamente arriverà anche su Amazon.