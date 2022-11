Per YouTube suono e animazione di avvio sono nuovi

Da alcuni giorni YouTube ha iniziato a visualizzare una nuova animazione e anche un nuovo suono di avvio, a cominciare dalla sua app per televisori smart: l’idea è quella di offrire agli utenti un nuovo marchio sonoro, immediatamente riconoscibile, ma allo stesso tempo anche in grado di trasmettere in pochissimi secondi emozioni e carattere del servizio di video in streaming di Google.

Tra gli esempi più riusciti ed eclatanti rientra senz’altro il celebre suono di avvio e relativa animazione di accompagnamento di Netflix: l’inconfondibile marchio sonoro battezzato con il termine onomatopeico Tudum, riconosciuto all’istante da milioni di persone nel mondo. Basta sentirlo per sapere che sta iniziando la visione di un film o una maratona di serie TV.

In breve Google ha creato la sua versione del Tudum di Netflix con relativa animazione grafica di accompagnamento, entrambi realizzati in collaborazione con Antfood, società specializzata in creazioni audio e musica per marchi con uffici in tre continenti: New York, Amsterdam e San Paolo.

Big G racconta nei minimi dettagli il processo di creazione, dal concepimento alla scelta di ogni singola nota, spiegando che il suono deve funzionare per un pubblico globale ed eterogeneo, oltre a trasmettere nelle intenzioni quattro qualità particolari che riportiamo tradotte qui di seguito:

Umano – Un suono che trasmette l’emozione, la consistenza e l’imperfezione organica dell’umanità.

Connesso – Un suono con gesti musicali come melodia, armonia e modulazione che riflettono l’idea di connettere interessi, persone e culture.

Espressivo – Un suono con trame dinamiche e melodie brillanti, che vanno dal piccolo al grande, dal vicino al lontano e dall’intimo all’audace.

Guidato dalla storia – Un suono che, seppur breve, dà il senso di un arco narrativo, con un inizio e una fine chiari.

La stessa cura dei dettagli, più un altro lungo elenco di sensazioni e caratteristiche hanno portato alla creazione della nuova animazione di accompagnamento del suono di avvio YouTube. Davvero un sacco di sensazioni e qualità stipate in pochissimi secondi: ognuno può giudicare se Google sia riuscita o meno nell’impresa.

