Apple valuta un possibile iPad 16″

Secondo indiscrezioni da prendere con le molle, Apple starebbe prendendo in considerazione la possibilità di commercializzare un iPad con display da 16“, dispositivo che potrebbe essere presentato nel primo trimestre del 2023.

A riferirlo è Wayne Ma del sito The Information; si tratterebbe dell’iPad con lo schermo più grande di sempre, superando in dimensioni del display anche l’attuale iPad Pro da 12,9″.

Secondo The Information, un iPad del genere avrebbe come target professionisti della creatività quali artisti grafici e designer che preferiscono uno schermo più grande. Non sono state fornite altre indicazioni, ma lo schermo da 16″ avrebbe in altre parole le stesse dimensioni di quelle del MacBook Pro da 16″, sfumando ulteriormente la linea di demarcazione tra iPad e Mac.

In passato anche il solitamente ben informato Mark Gurman, redattore di Bloomberg, aveva riferito che Apple stava esplorando la possibilità di produrre un iPad con schermo grande. Un tablet con display molto grande potrebbe essere sfruttato alla stregua dei display interattivi (es. i Wacom Cintiq Pro 16), mettendo a disposizione di chi si occupa di design un prodotto ancora più confortevole e naturale per lavorare, tenendo conto di peculiarità ergonomiche che consentirebbero di render ancora più confortevole e naturale per lavorare con l’Apple Pencil. Viste le dimensioni, azzardiamo che Apple potrebbe anche pensare a un supporto VESA integrato per fissare il dispositivo a un supporto regolabile opzionale, stabilizzando ulteriormente il tablet, regolare la posizione con un sostegno.

Come i nuovi iPad Pro 2022, anche il nuovo iPad 2022 di decima generazione sarà in consegna e disponibile nei negozi partire da mercoledì 26 ottobre.

Si può preordinare anche su Amazon: qui le versioni base con colori da scegliere

iPad 2022

64 GB Wi-Fi

Sto caricando altre schede...

256 GB Wi-Fi

Sto caricando altre schede...

64 GB Wi-Fi+Cellular

Sto caricando altre schede...

256 GB Wi-Fi+Cellular

Sto caricando altre schede...