Roidmi X20 Pro è la scopa elettrica senza fili tutto in uno

Roidmi propone prodotti semplici, comodi da usare, potenti ed efficaci: la new entry della gamma si chiama X20 Pro ed è una scopa elettrica cordless che racchiude tutte queste caratteristiche, aggiungendo la possibilità di aspirare e lavare i pavimenti, contemporaneamente. Un prodotto all-in-one.

Il dispositivo monta la spazzola motorizzata X20 Electric Brush, caratterizzata dal nuovo rullo morbido rotante in fibra idrofobica, con tre livelli di aspirazione, per rimuovere polvere, peli e capelli da qualsiasi tipo di pavimento e dai tappeti, preservandone l’integrità.

Per il lavaggio, è previsto l’accessorio Mop, che si aggancia magneticamente alla spazzola ed è dotato di serbatoio da 160 ml e di un panno in microfibra, che viene costantemente inumidito tramite lento rilascio dell’acqua. Basta una sola passata per rimuovere le macchie. Inoltre, la spazzola è dotata anche delle apprezzate luci LED che si accendono in automatico quando si entra in zone buie di casa o si lavora di sera.

Dal punto di vista tecnico, il motore digitale Engine-X da 120.000 giri al minuto assicura una potenza di aspirazione pari a 138W e una depressione di 25.000 Pa, mentre il sistema di monitoraggio BMS-X della carica (Battery Management System-X) permette di gestire in modo intelligente l’autonomia della scopa elettrica, garantendo un tempo massimo di funzionamento di 65 minuti, senza cali di prestazioni. La tecnologia ciclonica Air-X separa in modo netto la polvere e lo sporco dall’aria, riducendo gli intasamenti del filtro anteriore e rilasciando nell’ambiente aria sana e pulita.

L’elegante design ergonomico di Roidmi X20 Pro permette un’impugnatura in più punti, per adattarsi alla statura e alla postura dell’utente. Puoi essere anche afferrato con due mani per esercitare, se necessario, più pressione in fase di aspirazione e/o lavaggio. Per avere sotto controllo in ogni momento il livello potenza di aspirazione, i tempi di pulizia, durata della batteria basta connettere la scopa elettrica all’app Roidmi via Bluetooth. In un secondo si avranno sotto controllo addirittura le calorie bruciate durante il percorso.

Roidmi X20 Pro è disponibile online sul sito ufficiale, nelle catene di elettronica di consumo al prezzo al pubblico di 429 euro: come gli altri prodotti Roidmi è disponbile anche da questa pagina di Amazon. Nella confezione sono presenti diversi accessori aggiuntivi, per la pulizia di tende, divani, tessuti imbottiti e molto altro.

Tutti gli articoli che parlano di elettrodomestici sono disponibili da qui. Tutti gli articoli di macitynet dedicati alla demotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile sono disponibili nella sezione CasaVerdeSmart.