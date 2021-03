Apple lancia Teacher Portfolio e altri strumenti per insegnati

Apple annuncia il lancio di Apple Teacher Portfolio, un nuovo “badge per il riconoscimento dell’apprendimento professionale che gli educatori possono ottenere tramiteApple Teacher Learning Center”. La multinazionale di Cupertino ha in serbo anche aggiornamenti per le app del programma Everyone Can Create, Schoolwork e Classroom.

Apple descrive il nuovo Apple Teacher Portfolio come un “badge di riconoscimento” che gli insegnanti possono apprendere tramite l’Apple Teaching Learning Center. Il processo è di autoapprendimento e progettato per aiutare gli insegnanti a implementare diverse strategie:

Apple Teacher Portfolio è un nuovo badge di riconoscimento che gli educatori possono ottenere tramite l’Apple Teacher Learning Center, la piattaforma di apprendimento professionale personalizzato. L’offerta gratuita aiuta gli educatori a ottenere il massimo dalla tecnologia Apple in ogni fase della pianificazione delle lezioni per aiutare gli studenti ad attivare le conoscenze precedenti, approfondire un argomento e applicare la comprensione. Con 21 modelli e idee per lezioni ispirate alle guide al progetto Everyone Can Create, gli educatori possono migliorare il loro lavoro con lezioni quotidiane coinvolgenti per gli studenti, utilizzando app come Keynote, GarageBand e iMovie

Gli aggiornamenti Everyone Can Create supportano le ultime funzionalità di iPad e app Apple come iMovie, Clips e GarageBand. Ciò include nuove funzionalità per la guida al disegno, l’integrazione dell’app Foto e un’integrazione più profonda con GarageBand per il podcasting.

Infine, Schoolwork e Classroom sono stati entrambi aggiornati con nuove funzionalità intuitive per l’apprendimento da remoto. Schoolwork ha aggiunto la possibilità di condividere facilmente i progetti con i colleghi, esportandoli e importandoli. Ci sono anche miglioramenti alla navigazione per un accesso più rapido ai compiti.

L’app Classroom ora consente agli insegnanti di connettersi da remoto con gli studenti:

Per la prima volta, l’app Classroom supporterà l’apprendimento oltre le mura di una scuola. Classroom ha sempre collegato gli studenti nello stesso spazio fisico con i loro insegnanti e presto gli insegnanti potranno invitare gli studenti remoti a partecipare a una sessione di Classroom. Durante la connessione, le stesse funzionalità di Classroom con cui gli insegnanti hanno familiarità consentiranno loro di guidare gli studenti verso app specifiche, visualizzare lo schermo e avere un riepilogo del loro coinvolgimento

Anche Classroom per Mac è stata ricostruita utilizzando Mac Catalyst, portando l’esperienza iPad sul Mac.

Un design rinnovato e gruppi intelligenti migliorati offrono agli insegnanti un’istantanea dello stato degli studenti a colpo d’occhio, incluso se sono online, se si uniscono localmente o da remoto, utilizzando iPad o Mac o se un dispositivo ha una batteria scarica. Tutte queste informazioni sono di facile accesso e lettura per aiutare gli insegnanti a massimizzare il tempo di apprendimento

Apple afferma che Apple Teacher Portfolio è oggi disponibile tramite Apple Teacher Learning Center. Le guide Everyone Can Create sono disponibili come download gratuiti su Apple Books e le nuove versioni di Schoolwork e Classroom sono ora disponibili in beta tramite AppleSeed for IT.

