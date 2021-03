OnePlus 9 Series ridefiniscono i top di gamma Android

OnePlus svela i suoi nuovi smartphone top Android con i modelli OnePlus 9 Pro e OnePlus 9, entrambi caratterizzati dal comparto fotografico creato in collaborazione con il leggendario marchio Hasselblad, lo schermo Fluid Display 2.0 con elevata frequenza di aggiornamento e tecnologie di ricarica wireless Warp Charge 65T e Warp Charge 50 Wireless: quest’ultima promette prestazioni superiori alla ricarica con cavo degli altri marchi.

Con Hasselblad Camera for Mobile, OnePlus porta per la prima volta le iconiche prestazioni cromatiche di Hasselblad su uno smartphone. OnePlus e Hasselblad hanno calibrato insieme i sensori di OnePlus 9 e 9 Pro, eseguendo numerosi test di laboratorio e sfruttando gli elevati standard di Hasselblad per il colore. OnePlus 9 Series utilizza il nuovo standard di OnePlus per la calibrazione dei colori – la Natural Color Calibration with Hasselblad – per garantire colori più precisi e naturali alle foto scattate con OnePlus 9 e 9 Pro.

La fotocamera principale da 48MP di OnePlus 9 Pro è dotata di un sensore IMX789 progettato in collaborazione con Sony, con un sensore da 1/1,4″. Questo permette prestazioni fotografiche superiori tra cui una 2×2 on-chip lens (OCL), 12-bit RAW, doppio ISO nativo e DOL-HDR. Offre una maggiore velocità di messa a fuoco, quattro volte più informazioni sui colori per una maggiore precisione cromatica, scatti diurni e notturni più puliti e una ridotta sfocatura nei video.

La fotocamera ultra-wide da 50MP su OnePlus 9 Pro utilizza un sensore Sony IMX766 da 1/1,56″, che garantisce una migliore qualità dell’immagine e un rumore molto basso. La pionieristica Freeform Lens utilizza una serie di curve progettate ad hoc per correggere la luce in entrata, portando la distorsione ai bordi delle foto a circa l’1%. La fotocamera ultra-wide permette anche di catturare foto macro di alta qualità, con la possibilità di mettere a fuoco da una distanza di 4 cm dal soggetto.

Il teleobiettivo da 8MP di OnePlus 9 Pro offre uno zoom 3,3x (77mm) con stabilizzazione ottica (OIS) per ridurre la sfocatura, con un massimo di 30x di zoom digitale. Oltre a queste fotocamere, OnePlus 9 Pro offre una fotocamera monocromatica dedicata che lavora insieme alla fotocamera principale di OnePlus 9 Pro per aggiungere dettagli e stratificazione alle foto in bianco e nero e la funzione tilt-shift che simula lo speciale effetto in miniatura di un obiettivo tilt-shift per foto più creative.

La fotocamera principale di OnePlus 9 Propuà registrare video 4K a 120fps, fornendo più possibilità creative nelle riprese video e nell’editing, grazie anche al Digital Overlap HDR (DOL-HDR) che assicura una visione chiara del soggetto in ambienti retroilluminati. La fotocamera ultra-wide di OnePlus 9 Pro può anche creare video time-lapse in movimento.

La nuova Hasselblad Pro Mode offre un colore accurato e naturale fornendo una solida base per il post-editing. È stata sviluppata con una nuova interfaccia utente basata sul software di elaborazione delle immagini di Hasselblad per mettere a disposizione anche agli utenti più esperti, un look and feel professionale, marchiato Hasselblad. Consente anche un controllo preciso per i fotografi esperti, con la possibilità di regolare ISO, messa a fuoco, tempo di esposizione, bilanciamento del bianco e altro ancora. Gli utenti possono anche scattare in formato RAW a 12 bit e catturare il colore per ben 64 volte rispetto al RAW a 10 bit disponibile in altri terminali.

Il Fluid Display 2.0 di OnePlus 9 Pro è basato sulla tecnologia low-temperature polycrystalline oxide (LTPO), la tecnologia backplane più avanzata utilizzata nei display OLED di fascia alta, e una risposta al tocco immediata per il gaming mobile. La tecnologia LTPO consente al display di OnePlus 9 Pro di regolare automaticamente la frequenza di aggiornamento da 120 Hz fino a 1 Hz per adattarsi ai bisogni dell’utente, con un consumo energetico inferiore. La tecnologia Hyper Touch offre anche un tempo di risposta più veloce quando si gioca, aumentando la velocità di sincronizzazione tra il processore e il display a 360 Hz – fino a sei volte più veloce di prima.

Il display di OnePlus 9 Pro ha ottenuto la valutazione A+ da DisplayMate, grazie a un QHD+, 1.300 nits di luminosità al massimo della potenza, profondità di colore nativa a 10 bit, HDR10+, MEMC, regolazione automatica della temperatura di colore, rilevamento della luce ambientale anteriore e posteriore e altro ancora. Il display offre una riproduzione dei colori più accurata e naturale con un indice JNCD (Just Noticeable Color Difference) inferiore a 1.0, per un colore valutato come “visivamente indistinguibile dalla perfezione”, superando anche le prestazioni dei principali monitor professionali.

OnePlus 9 Pro funziona con processore Qualcomm Snapdragon 888 costruito con processo a 5 nanometri, con prestazioni del processore fino al 25% superiori e nella grafica fino al 35% più veloci. La connessione 5G è alimentata dal sistema X60 5G Modem-RF completamente integrato. Qualcomm X60 è la prima architettura di baseband a 5nm al mondo che offre connessioni 5G più veloci e a bassa latenza utilizzando l’aggregazione di portanti 5G attraverso FDD e TDD. Inoltre questa componente riduce il consumo energetico e il calore, migliorando le prestazioni e la durata della batteria. OnePlus 9 Pro è dotato sia di una RAM LPDDR5 che di storage UFS 3.1. La memoria RAM LPDDR5 è 1,5 volte più veloce della LPDDR4X e offre velocità fino a 6400Mbps.

La Warp Charge 65T fornisce l’energia necessaria per l’utilizzo giornaliero in soli 15 minuti e può ricaricare dall’1 al 100% in soli 29 minuti. OnePlus 9 Pro raggiunge questa velocità utilizzando una batteria da 4.500 mAh con un design migliorato a doppia cellula per ridurre la resistenza interna e il riscaldamento durante la ricarica. Questo dà al OnePlus 9 Pro la capacità di caricare a una potenza più alta per un periodo prolungato.

La Warp Charge 50 Wireless è la tecnologia di ricarica wireless di OnePlus più veloce in assoluto e una delle soluzioni più veloci del settore. Con entrambe le cellule della batteria che si caricano a 25W, Warp Charge 50 Wireless supera persino la maggior parte delle soluzioni di ricarica rapida via cavo, caricando dall’1 al 100% in soli 43 minuti. Il caricatore wireless di nuova generazione è dotato di due bobine di ricarica, così OnePlus 9 Pro può caricarsi altrettanto rapidamente sia in orizzontale che in verticale. L’adattatore incluso nella confezione può essere utilizzato anche per mettere il turbo ai dispositivi non-OnePlus tra cui computer portatili, tablet e altro ancora fino a 45W utilizzando USB PD o PPS.

OnePlus 9 Pro è disponibile in tre colorazioni ispirate alla natura – Morning Mist, Pine Green e Stellar Black – e offre una classificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

OnePlus 9

Hasselblad Camera for Mobile su OnePlus 9 utilizza gli stessi standard di calibrazione del colore di OnePlus 9 Pro – la Natural Color Calibration con Hasselblad. Il sistema a tripla fotocamera permette agli utenti di catturare immagini di alta qualità, secondo il costruttore, con alcuni dei colori più naturali presenti su qualsiasi altro dispositivo mobile.

OnePlus 9 utilizza la stessa fotocamera ultra-wide da 50MP presente su OnePlus 9 Pro, con un sensore Sony IMX766 da 1/1,56″ e una lente Freeform curva per diminuire la distorsione dei bordi. Anche la fotocamera principale da 48MP vanta capacità di imaging superiori, grazie a un sensore Sony IMX689 da 1/1,43″ progettato su misura, 2×2 OCL, RAW a 12 bit, doppio ISO nativo e 3-HDR. Il sistema di fotocamere di OnePlus 9 offre una velocità di messa a fuoco ottimizzata, informazioni sui colori 64 volte più dettagliate rispetto a un tradizionale sensore a 10 bit, scatti diurni e notturni più puliti e un più alto dynamic range nei video. Una lente monochrome lavora insieme alla lente principale per foto in bianco e nero più dettagliate e complesse.

Il Fluid Display a 120 Hz di OnePlus 9 utilizza lo stesso display piatto di alto livello di OnePlus 8T, che ha ricevuto una valutazione DisplayMate di A+, il Fluid Display da 6,55″ di OnePlus 9 presenta un pannello AMOLED da 120 Hz con una elevata precisione dei colori e controllo automatico della luminosità migliorato.

La luminosità del display di OnePlus 9 può arrivare fino a 1.100 nits con certificazione HDR10+, per migliorare l’esperienza di visione dei filmati in HDR. È anche dotato di due sensori di luce ambientale con 8.192 livelli di luminosità per un controllo automatico della luminosità più fluido. Il Comfort Tone regola anche la temperatura di colore del display per adattarsi all’ambiente e per una esperienza di lettura più confortevole.

La batteria da 4.500 mAh di OnePlus 9 utilizza un design migliorato a doppia cella che è in grado di caricare dall’1 al 100% in soli 29 minuti. Le versioni Nord Americane ed Europee di OnePlus 9 supportano anche la ricarica wireless Qi fino a 15W. OnPlus 9 è disponibile in tre colori ispirati alla natura – Winter Mist, Arctic Sky e Astral Black.

Prezzi e disponibilità

OnePlus 9 Pro sarà disponibile per i preordini sul sito OnePlus e anche da questa pagina di Amazon a partire dal 23 marzo: le vendite partiranno il 31 marzo. OnePlus 9 sarà disponibile per i preordini su OnePlus.com/IT e da questa pagina di Amazon a partire dal 23 marzo, mentre la vendita inizierà dal 26 aprile.

OnePlus 9 sarà disponibile nella versione 8GB+128GB nei colori Winter Mist, Arctic Sky e Astral Black al prezzo di 719 euro, la versione 12GB+256GB al prezzo di 819 euro. OnePlus 9 Pro sarà disponibile nella versione 8GB+128GB nei colori Morning Mist, Pine Green e Stellar Black al prezzo di 919,00 euro, mentre la versione da 12GB+256GB al prezzo di 999 euro. Warp Charge 50 Wireless Charger sarà disponibile a partire da 69.95 euro.



