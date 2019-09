Roku TV annuncia lo sbarco in Europa a IFA 2019

Nell’ambito della fiera tecnologica IFA 2019 di Berlino, Roku ha annunciato l’ulteriore espansione del programma di licenza di Roku TV in Europa. Durante il suo discorso d’apertura il CEO di Roku, Anthony Wood, ha comunicato che Hisense è il primo partner europeo per la Roku TV e si prevede il lancio dei modelli di Roku TV nel Regno Unito nel quarto trimestre.

Ricordiamo che Roku è uno dei pionieri della TV in streaming e che in USA da anni le vendite di TV e dispositivi Roku danno filo da torcere ad Apple TV. L’annuncio dello sbarco di Roku in Europa significa anche che è in arrivo un altro concorrente del servizio Apple TV+ in arrivo da Cupertino

Tornando all’annuncio, i modelli di Hisense Roku TV combinano il sistema operativo di Roku – che imclude migliaia di canali streaming, con le tecnologie di immagine e schermo di Hisense, che vantano risoluzione 4K Ultra HD e tecnologia HDR.

I produttori di TV possono prendere in licenza i progetti di riferimento di Roku TV e utilizzare Roku OS per costruire smart TV di punta. La Roku TV è stata presentata per la prima volta in occasione del Consumer Electronics Show 2014 e attualmente sono disponibili oltre 100 modelli tra più di 10 marchi in Nord America. Secondo le stime del produttore, nella prima metà del 2019 più di un terzo delle smart TV vendute negli Stati Uniti erano Roku TV, il che rende Roku OS il sistema operativo per smart TV più venduto negli Stati Uniti.

Le Roku TV offrono una home screen con tutte le sorgenti di contenuti disponibili in un unico posto, facilitando la visione della programmazione dal vivo, lo streaming di un film o di uno spettacolo TV o l’ascolto di una canzone. Si ha accesso al Roku Channel Store con migliaia di canali streaming che offrono accesso a 150.000 film e spettacoli TV oltre a notiziari sportivi live, programmazioni di musica, contenuti per bambini, gastronomia, scienza, tecnologia, fitness, lingue straniere e non solo.

I modelli di Roku TV possono essere controllati tramite il telecomando della TV in dotazione o con l’app mobile Roku per dispositivi iOS e Android. Con l’app mobile è possibile guardare in streaming l’intrattenimento sulla Roku TV, usare la voce per cercare film e spettacoli TV e gli auricolari per ascoltare la TV in privato.

I produttori TV ricevono la piattaforma di riferimento Roku TV completa dei progetti di TV e telecomando e il supporto tecnico. Roku gestisce l’intero ecosistema del software per tutte le Roku TV, ovvero la messa in sicurezza e l’aggiornamento dei canali streaming e la fornitura di aggiornamenti software per offrire nuove funzionalità e migliorie varie.

I modelli di Hisense Roku TV dovrebbero essere disponibili per l’acquisto nel Regno Unito già nel quarto trimestre nelle dimensioni fino a 65 pollici. I prezzi e altri dettagli saranno annunciati da Hisense verso la fine dell’anno. Su Macitynet trovate tutte le notizie relative alle Smart TV partendo dal nostro tag dedicato.

