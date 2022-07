Rolls-Royce e Hyundai insieme per le celle combustibile a idrogeno

Rolls-Royce e Hyundai Motor Group hnno annunciato di voler collaborare per portare la motorizzazione 100% elettrica e la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno nel mercato della mobilità aerea avanzata (AAM). La partnership sfrutterà le competenze di Rolls-Royce nel campo dell’aviazione e della certificazione, e le tecnologie e la capacità di industrializzazione di Hyundai Motor Group nel campo delle celle a combustibile a idrogeno.

Entrambe le aziende condividono la vision di diventare leader nel mercato AAM, fornendo soluzioni elettriche a batteria e a celle a combustibile ai mercati della mobilità aerea urbana (UAM) e della mobilità aerea regionale (RAM) e contribuire allo sviluppo di un’aviazione sostenibile.

Il primo obiettivo è realizzare una simulazione congiunta di un velivolo elettrico a celle a combustibile entro il 2025.

Jaiwon Shin, Presidente di Hyundai Motor Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Rolls-Royce per avvalerci alla loro esperienza nel campo dell’aviazione e della certificazione per accelerare lo sviluppo di sistemi di alimentazione a celle a combustibile a idrogeno”. Hyundai ha fornito sistemi a celle a combustibile a idrogeno al mercato automobilistico e ora sta esplorando la fattibilità delle tecnologie di alimentazione elettrica e a idrogeno nell’ambito aerospaziale. Riteniamo che questa sia la tecnologia chiave per sostenere l’obiettivo dell’industria aeronautica globale di volare a zero emissioni di carbonio entro il 2050”.

Rob Watson, Presidente di Rolls-Royce Electrical, ha dichiarato: “Siamo felici di collaborare con Hyundai Motor Group, che ci offre una preziosa opportunità di costruire utilizzando le competenze che ciascuna azienda porta con sé dai settori aerospaziale e automobilistico. Il mercato della mobilità aerea avanzata offre un grande potenziale commerciale e questa collaborazione sostiene le ambizioni comuni di essere leader nel mercato della mobilità aerea avanzata. È anche un’altra dimostrazione del ruolo di Rolls-Royce nella realizzazione di soluzioni che consentiranno ai passeggeri di viaggiare in modo sostenibile e contribuiranno a garantire emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050”.

I vantaggi dell’utilizzo di un sistema di celle a combustibile a idrogeno in un sistema di motorizzazione aerea completamente elettrico consistono nel fatto che si tratta di una fonte di energia di bordo a emissioni zero, silenziosa e affidabile, che consente la scalabilità dell’offerta di potenza e l’autonomia di volo su lunghe distanze. Hyundai collaborerà con Rolls-Royce per portare le celle a combustibile a idrogeno, i sistemi di stoccaggio e le infrastrutture nei mercati aerospaziali e per far progredire questa tecnologia nei veicoli RAM di Hyundai e nei sistemi di alimentazione completamente elettrici e ibridi di Rolls-Royce.

All’inizio di quest’anno Hyundai Motor Group ha annunciato la roadmap aziendale AAM, che comprende i segmenti UAM e RAM e soluzioni di mobilità aerea eco-compatibiliò. La unit Supernal di Hhyundai Motor Group, con sede negli Stati Uniti, punta a iniziare i servizi commerciali delle attività UAM el 2028, mentre Hyundai Motor Group prevede di lanciare i servizi RAM nel decennio 2030.

