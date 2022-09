Roomba Combo j7 plus è il primo robot 2 in 1 con panno retrattile

iRobot Corp presenta oggi Roomba Combo j7+, il robot aspirapolvere e mop più avanzato al mondo, insieme a accurati aggiornamenti di iRobot OS 5.0 . Progettato per le famiglie indaffarate con un misto di tappeti, tappeti e pavimenti duri, e per coloro che desiderano un robot aspirapolvere che possa anche pulire, Roomba Combo j7+ si distingue dagli altri robot 2 in 1 aspirando e lavando in un unico lavoro di pulizia , risparmiando tempo mantenendo i pavimenti freschi e puliti.

Ciò è possibile grazie a un pad/panno di lavaggio completamente retrattile che si solleva sulla parte superiore del robot quando incontra moquette e tappeti, il primo 2 in 1 del suo genere, prevenendo il problema di un tappeto bagnato.

Il CEO di iRobot, Colin Angle ha presentato in anteprima per la stampa il nuovo robot insieme all’aggiornamento del sistema operativo che presiede a vecchie e nuove funzioni.

“Roomba Combo j7+ coniuga perfettamente l’intelligenza del sistema operativo iRobot con un hardware dal design accattivante per offrire ai clienti una soluzione per l’aspirapolvere e la scopa come nessun’altra, in grado di mantenere ogni giorno moquette, tappeti e pavimenti duri più puliti e freschi, in modo che i clienti possano vivere la propria vita. Con Roomba che festeggia il suo 20° compleanno quest’anno, iRobot OS offre anche alla nostra gamma di prodotti connessi il dono di una maggiore intelligenza, consentendo ai robot esistenti dei clienti di pulire in modi nuovi”.

Il robot aspirapolvere e mop più avanzato al mondo: Roomba Combo j7+

A differenza di altri 2-in-1, Roomba Combo j7+ aspira prima tappeti e moquette, quindi aspira e lava i pavimenti duri contemporaneamente, facendo risparmiare tempo agli utenti pulendo l’area in un unico lavoro.

Utilizzando sensori avanzati, il robot è in grado di rilevare vari tipi di pavimento. Quando Roomba Combo j7+ si avvicina a moquette e tappeti, i suoi bracci per il panno di lavaggio completamente retrattili sollevano il panno bagnato sulla parte superiore del robot, in modo simile a una decappottabile che solleva il tetto, evitando di sporcare la nuova superficie di aspirazione.

L’unico mocio che si alza in alto per mantenere i tappeti asciutti

Altri sistemi mop 2-in-1 sollevano il panno solo pochi millimetri e di conseguenza possono lasciare macchie umide su molti tappeti o moquette. Roomba Combo j7+ è l’unico 2 in 1 con un panno che si solleva da solo sulla parte superiore del robot, completamente lontano da moquette e tappeti grazie a due bracci in metallo completamente retrattili e resistenti.

Grazie a iRobot OS e al sistema di navigazione PrecisionVision del robot, i clienti non devono preoccuparsi di pulire prima che inizi la pulizia. Roomba Combo j7+ riconosce più di 80 oggetti comuni,1 il che consente al robot di pulire luoghi più specifici a comando, come intorno a lettiere, water, lavastoviglie e altro ancora.

Consente inoltre al robot di rilevare ed evitare pericoli sul pavimento come cavi, vestiti, scarpe, calze, zaini, ciotole per animali domestici, giocattoli per animali domestici e rifiuti solidi di animali domestici.

Per rendere la pulizia ancora più semplice, si associa il robot all’assistente vocale e lo si comanda semplicemente di pulire stanze specifiche o oggetti specifici della casa

Roomba Combo j7+ comprende circa 600 comandi vocali compresi quelli di Siri, più di qualsiasi altro 2 in 1. Gli utenti possono personalizzare i propri lavori di pulizia Roomba Combo j7+ nell’app iRobot Home, scegliendo quali stanze devono essere aspirate e lavate o solo aspirate e regolare la quantità di soluzione detergente che vogliono che il mocio eroga.

Il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti davvero a mani libere

Usare Roomba Combo j7+ è semplice. Il robot rileva quando è collegato un panno e il serbatoio della soluzione di lavaggio è pieno, quindi passa automaticamente alla modalità di lavaggio. Altri 2 in 1 hanno un panno che da attaccare manualmente dopo aver passato l’aspirapolvere, aggiungendo lavoro e tempo extra. Con Roomba Combo j7+, il braccio del panno è già montato e pronto per l’uso.

Per l’aspirazione, viene fornito anche con il sistema di smaltimento automatico dello sporco Clean Base in modo da poter dimenticare di passare l’aspirapolvere per mesi. La Clean Base consente a Roomba Combo j7+ di svuotare lo sporco e i detriti che raccoglie in un sacchetto chiuso che non deve essere sostituito per un massimo di 60 giorni.

Il prezzo al pubblico di Roomba Combo j7+ nella versione con CleanBase sarà di 999 €. Mentre il modello senza stazione autosvuotante sarà di 799 €.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito di iRobot in italiano. iRobot è distribuito in Italia da Nital.

iRobot OS 5.0 consente ai robot della serie j7 di evitare più oggetti e pulire luoghi più specifici e offre un maggiore controllo vocale e di personalizzazione su tutta la gamma di prodotti: ne parliamo in dettaglio su questa pagina.