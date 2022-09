Sorpresa d’autunno Amazon, no Iva su quasi tutti i Mac

Pioggia di sconti sui Mac oggi su Amazon. La giornata, che si configura come un vero e proprio “No Iva”, presenta ribassi fino al 18% su tantissime macchine compatibili MacOs, incluse anche le più recenti e potenti come i MacBook Pro.

L’elenco dei prodotti in ribasso è lunghissimo con risparmi che arrivano a superare i 700 euro nel caso delle macchine più costose. Tra gli esempi che potremmo fare ci sono desktop come gli iMac24″, con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM da 512GB che paghereste 1597€ invece che 1949€ (-352€) o magari i Mac Mini con Chip Apple M1 8GB RAM, 512GB SSD che oggi Amazon propone a 859,90 € invece che 1049 € (risparmio da 190 €)

Lo sconto riguarda, come detto, anche i portatili. Potrete risparmiare su praticamente tutti i MacBook Pro 16″, scontati del 18% in ogni configurazione da quella base (CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) che costa 2335 € invece che 2849 €, fino al modello più potente tra quelli disponibili su Amazon (M1 Max, CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) che pagate solo 3236 € invece che 3949. Qui lo sconto arriva a ben 713 €, una somma che è importante per tutte le tasche.

Interessanti anche gli sconti sui MacBook Pro da 14″. Il prezzo più basso è sulla versione M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD che costa 1925€ invece che 2349. E se volete qualche cosa di più risparmiate anche di più; il modello con M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD costa 2335€ invece che 2849€ (-514 €)

Andando su prodotti più consumer vanno in sconto del 18% anche i MacBook Air con il nuovo processore M2. La promozione del ribasso del 18% riguarda unicamente solo il modello da 512 GB che costa 1523 € invece che 1859 €. Amazon comunque permette di risparmiare anche sulla versione da 256 Gb che è in sconto del 14%

Tutti i Mac che elenchiamo qui in sconto sono in consegna immediata. È anche possibile acquistarli a rate con la classica formula Amazon: 5 rate senza interessi e senza garanzie.