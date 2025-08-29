Rowenta Clean It in offerta a 149,99€, lavatappeti portatile per casa e auto

Su Amazon trovate in offerta Rowenta Clean It Lavatappeti Portatile, pensato per rimuovere macchie e sporco da tappeti, divani e interni auto. Il costo è di 149,99€ invece di 199,99€.

Design compatto e serbatoi capienti

Il Rowenta Clean It è stato progettato per offrire praticità e autonomia durante la pulizia quotidiana. Dispone di un serbatoio rimovibile da 2,3 litri per l’acqua pulita e di un contenitore da 1,5 litri per l’acqua sporca, che permettono sessioni di utilizzo prolungate senza dover svuotare o riempire di continuo. L’impugnatura ergonomica e il corpo compatto consentono di trasportarlo facilmente da una stanza all’altra o di utilizzarlo anche negli spazi più stretti, come scale o interni dell’auto.

Pulizia mirata e multifunzione

Grazie alle testine intercambiabili, questo modello si adatta a diversi tessuti e superfici, passando dai tappeti alla tappezzeria senza difficoltà. La combinazione di aspirazione e strofinamento con soluzione detergente permette di rimuovere non solo lo sporco visibile, ma anche le macchie più ostinate. Con un tubo da 1,75 metri e un cavo di alimentazione da 5 metri, si ottiene un raggio d’azione ampio che riduce la necessità di cambiare presa durante le pulizie.

La gestione quotidiana è resa semplice anche in presenza di animali domestici: basta spruzzare la soluzione detergente direttamente sulla macchia per una pulizia efficace e rapida. Inoltre, il prodotto lascia un profumo gradevole dopo ogni utilizzo, migliorando la sensazione di igiene in tutta la casa.

Manutenzione semplificata e durata nel tempo

Uno dei vantaggi principali di questo modello è la facile manutenzione. La griglia posteriore amovibile e la spazzola inclusa consentono di mantenere puliti i componenti interni e di prolungare la vita del dispositivo. Questa caratteristica riduce la necessità di ricambi frequenti e garantisce prestazioni costanti nel tempo, anche con utilizzi intensivi. La struttura robusta e il design compatto lo rendono un dispositivo adatto sia per le pulizie ordinarie sia per gli imprevisti quotidiani.

Per quanto riguarda il prezzo, il Rowenta Clean It Lavatappeti Portatile è disponibile su Amazon a 149,99€, in calo rispetto ai 199,99€ di listino, con uno sconto del 25%.

