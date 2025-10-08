Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » Un incendio distrugge 858 terabyte di dati governativi e la Corea del Sud digitale si blocca
Internet

Un incendio distrugge 858 terabyte di dati governativi e la Corea del Sud digitale si blocca

Di Mauro Notarianni
Le IA tutte assetate d'acqua per raffreddare i server nei data center
Immagine: Google

Il governo sudcoreano ha probabilmente perso per sempre l’accesso a 858 terabyte di documenti e file vari in seguito a un incendio che si è verificato in un data center.

Lo riporta Reuters riferendo di un incendio partito dalle batterie di alcuni UPS presenti al data center del National Information Resources Service (NIRS), situato a Daejeon (quinta città più grande, nel centro della Corea del Sud).

L’evento si è verificato il 26 settembre, si è propagato durante lavori a centinaia di batterie al litio di alcuni UPS, con temperature arrivate a 160°, con conseguenze di seri problemi ai servizi governativi dello Stato dell’Asia orientale.

Sono in corso lavori per cercare di recuperare quanto possibile dai G-Drive (niente a che fare con Google: è semplicemente la sigla di Government Drive) ma le autorità temono che vi sia poco da fare e che i dati siano persi per sempre. Il data center in questione era sfruttato dal personale governativo per la conservazione di documenti e file vari, assegnando a ogni dipendente 30GB di spazio.

Le notifiche push possono essere sfruttate dalle app per ottenere dati all'insaputa dell'utente
Foto di Chris Yang su Unsplash

Senza backup e senza dati l’universo digitale si ferma

Secondo quanto riporta The Chosun, versione inglese di un importante quotidiano coreano, non esistono i backup di enormi quantità di dati sfruttati da alcuni dipartimenti. Una fonte del Ministro che gestisce il personale statale ha riferito che tutti i dipendenti memorizzano il materiale di lavoro sui G-Drive, materiale da sfruttare all’occorrenza, e che le attività sono ora praticamente ferme. Sono paralizzati servizi quali l’emissione delle carte d’identità, e la posta statale; bloccati anche i campus universitari, varie piattaforme finanziarie e servizi degli enti locali.

Quanto accaduto dimostra il pericolo di fare affidamento a un unico hub. Autorità di regolamentazione ed esperti del settore puntano il dito contro la scelta dell’architettura UPS e i sistemi di protezione antincendio nel sito in cui sono concentrati i servizi critici per l’intero Paese.

Per tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza informatica è possibile consultare la sezione dedicata di Macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per le ultime ore della festa delle offerte Prime di Amazon: termina oggi 8 Ottobre a mezzanotte ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Speciali

Offerte Apple

Accessori iPhone e smartphone

Elettronica, software e accessori computer

Fotografia, Creatività, Video e Audio

Audio, video, TV

Domotica e illuminazione

Vita in casa, pulizia, scorte

Cura della persona

Cucina, Giardino e fai-da-te

Vita in movimento, fitness sport

Offerte Amazon

Articolo precedente
Festa Prime, Rowenta Clean It a 149,99 €, lavatappeti portatile per casa e auto
Articolo successivo
Festa Prime, radiatore ad olio De’Longhi da 2000W fino a 60 mq, 67,99 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.