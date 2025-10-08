Un incendio distrugge 858 terabyte di dati governativi e la Corea del Sud digitale si blocca

Il governo sudcoreano ha probabilmente perso per sempre l’accesso a 858 terabyte di documenti e file vari in seguito a un incendio che si è verificato in un data center.

Lo riporta Reuters riferendo di un incendio partito dalle batterie di alcuni UPS presenti al data center del National Information Resources Service (NIRS), situato a Daejeon (quinta città più grande, nel centro della Corea del Sud).

L’evento si è verificato il 26 settembre, si è propagato durante lavori a centinaia di batterie al litio di alcuni UPS, con temperature arrivate a 160°, con conseguenze di seri problemi ai servizi governativi dello Stato dell’Asia orientale.

Sono in corso lavori per cercare di recuperare quanto possibile dai G-Drive (niente a che fare con Google: è semplicemente la sigla di Government Drive) ma le autorità temono che vi sia poco da fare e che i dati siano persi per sempre. Il data center in questione era sfruttato dal personale governativo per la conservazione di documenti e file vari, assegnando a ogni dipendente 30GB di spazio.

Senza backup e senza dati l’universo digitale si ferma

Secondo quanto riporta The Chosun, versione inglese di un importante quotidiano coreano, non esistono i backup di enormi quantità di dati sfruttati da alcuni dipartimenti. Una fonte del Ministro che gestisce il personale statale ha riferito che tutti i dipendenti memorizzano il materiale di lavoro sui G-Drive, materiale da sfruttare all’occorrenza, e che le attività sono ora praticamente ferme. Sono paralizzati servizi quali l’emissione delle carte d’identità, e la posta statale; bloccati anche i campus universitari, varie piattaforme finanziarie e servizi degli enti locali.

Quanto accaduto dimostra il pericolo di fare affidamento a un unico hub. Autorità di regolamentazione ed esperti del settore puntano il dito contro la scelta dell’architettura UPS e i sistemi di protezione antincendio nel sito in cui sono concentrati i servizi critici per l’intero Paese.

