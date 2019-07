Da oggi tutti i veicoli elettrici in Europa dovranno riprodurre rumori artificiali

Da oggi 1 luglio tutti i nuovi modelli di auto elettriche e ibride dovranno essere commercializzate con sistema AVAS, cronimo di “Audible Vehicle Alert System”, un sistema in grado di far capire ad altri utenti della strade l’avvicinarsi di vetture silenziose, che possono essere per l’appunto elettriche o ibride, quando queste transitano a velocità inferiori a 20 km/h. Superata questa velocità, infatti, è considerato sufficiente il rumore prodotto dagli pneumatici sull’asfalto.

Il sistema è pensato per essere di aiuto per pedoni e ciclisti che potrebbero non avvertire veicoli che si muovono silenziosamente. Si tratta ovviamente di un valido aiuto anche per le persone ipovedenti o non vedenti che devono necessariamente basarsi solo sull’udito come senso per comprendere se un veicolo è in arrivo da qualche direzione. Il rumore emesso, com’è possibile ascoltare dal filmato nel tweet qui allegato non è particolarmente fastidioso e dovrebbe permettere ai pedoni distratti di attraversare la strada con maggiore tranquillità.

I rumorsi sono azionati sia a marcia indietro che avanti procendo un suono di intensità minima di 56 dB fino a 75 dB per l’auto in movimento a 20 km/h. Il timbro del suono dovrbebe essere composto da intervalli di frequenza ad un terzo di ottava e sarà su frequenze medio alte in modo da evidenziare nell’ascoltatore la direzionalità di provenienza del suono stesso e dunque del veicolo.

New regulations will require all new electric vehicles to feature a warning noise to alert pedestrians and cyclists. 🎧listen to the warning noise below⬇️ pic.twitter.com/EO6JPK0QUg — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) June 30, 2019

La normativa di riferimento (qui in italiano) è rivolta ai veicoli elettrici o ibridi con quattro o più ruote che “possono essere azionati in modalità normale, in retromarcia o almeno con una marcia avanti senza motore a combustione interna in funzione“.

Per le auto elettriche ed ibride già in commercio, il sistema AVAS sarà obbligatorio iil 2021. Inoltre. Con l’entrata in vigore dell’obbligo, ai costruttori è vietato consentire ai proprietari di questi veicoli offrire funzioni per disattivare i suoni artificiali.

