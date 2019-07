Le cover iFixit fanno vedere iPhone ai raggi X

Di protezioni per iPhone ne abbiamo viste di tutti i colori e design, ma le nuove cover iFixit per iPhone riescono a essere originali e fanno breccia nel cuore dei super appassionati di hardware e tecnologia.

La nuova linea si chiama Insight iPhone Cases ed offre una visione di tutte le componenti interne del nostro smartphone preferito. Ogni componente hardware è mostrato nella sua esatta posizione, per offrire all’utente uno sguardo di insieme, lo stesso che si può avere smontando il telefono e sollevando lo schermo, operazione che consigliamo di lasciar fare agli addetti ai lavori o solo agli utenti che non temono di smanacciare con sottili piattine, componenti piccolissime e delicate.

Le cover iFixit per iPhone sono disponibili per tutti i modelli principali, a partire da iPhone 6 e 6 Plus, fino ad arrivare a iPhone X, i modelli di generazione attuale iPhone 2018, inclusi iPhone XS Max, XS e anche iPhone XR. Purtroppo per il momento il noto sito USA specializzato in riparazioni di gadget e dispositivi digitali e tecnologici non ha cover in catalogo per il piccolo ma apprezzato iPhone SE, ma è possibile che arrivi in futuro.

Gli appassionati hardware possono scegliere tra due versioni diverse delle cover iFixit per iPhone. Per ogni modello infatti è disponibile la versione Color che mostra le componenti hardware interne come se avessimo sollevato il display. Invece i modelli X-ray mostrano l’interno dello smartphone che se potessimo vedere attraverso lo chassis posteriore in metallo e vetro.

Purtroppo per poter disporre di una visuale unica sulle componenti interne dobbiamo rinunciare al logo della Mela morsicata. Il prezzo delle cover iFixit per iPhone è decisamente abbordabile, 10 dollari ciascuna, ma nel momento in cui scriviamo non sembrano disponibili nel sito Ifixit in Regno Unito e la spedizione in Italia a 16,25 dollari costa più della cover e fa lievitare sensibilmente il prezzo.

Se desiderate il look hardware ma non vi interessa la cover potete dare uno sguardo a queste immagini di sfondo da scaricare e visualizzare sullo schermo. Per tutto quello che c’è da sapere su iPhone XS Max, XS e iPhone XR rimandiamo a questo articolo. Invece per tutte le novità attese negli iPhone 2019 trovate qui i rendering degli eredi di iPhone XS e XS Max, invece qui del successore di iPhone XR.