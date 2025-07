Prime Day, Russell Hobbs Friggitrice ad Aria XXL da 8,3 litri a 69,99 €

È in offerta su Amazon la Russell Hobbs Friggitrice ad Aria XXL da 8,3 litri, indicata per chi cerca una cottura più salutare e rapida, con capacità extra e impostazioni automatiche pensate per diversi tipi di preparazioni Costa solo 69,99€ invece di 109,99€

Capacità extra e impostazioni automatiche

La Russell Hobbs Friggitrice ad Aria XXL è progettata per gestire porzioni abbondanti grazie alla capacità da 8,3 litri, ideale per famiglie numerose o per chi ama cucinare in anticipo. Il pannello touch consente di scegliere tra 9 programmi preimpostati, inclusi patatine, pollo, dolci, pizza e verdure, permettendo una gestione precisa e immediata dei tempi di cottura. Il design include anche un promemoria di scuotimento per una doratura uniforme degli alimenti.

Cottura rapida e risparmio energetico

Con una potenza di 1800W e un intervallo di temperatura tra 40°C e 200°C, questa friggitrice ad aria sfrutta la tecnologia Rapid per ridurre i tempi di preparazione. È in grado di risparmiare fino al 57% di energia rispetto a un forno elettrico ventilato, cucinando in modo più efficiente piatti comuni come le patatine surgelate. L’autospegnimento aumenta la sicurezza, disattivando automaticamente il dispositivo alla fine della cottura o quando il cestello viene rimosso.

Design moderno e facile manutenzione

Il corpo nero testurizzato con finiture argento conferisce un aspetto moderno adatto a qualsiasi cucina. Il rivestimento antiaderente e la compatibilità con la lavastoviglie (sia per cestello che per la piastra in ceramica) semplificano le operazioni di pulizia. Tutti i materiali utilizzati sono privi di BPA, garantendo un utilizzo sicuro anche per uso quotidiano e preparazioni familiari.

La Russell Hobbs Friggitrice ad Aria XXL da 8,3L è attualmente disponibile su Amazon a 69,99€, in offerta rispetto ai 109,99€ di listino.

Sto caricando altre schede...