S10 è il drone con camera 6K

Se volete un buon drone, c’è l’S1 in offerta. E’ uno di quelli ripiegabili, quindi facile da trasportare in borsa o in valigia perché occupa poco spazio e non c’è neppure bisogno di una custodia. Uno dei suoi maggiori punti di forza è la videocamera frontale che è di tipo grandangolare (120°) e si può inclinare di 90 gradi verticalmente, ma che ha soprattutto una risoluzione 6K.

C’è anche una seconda videocamera HD sul fondo, che permette di dare uno sguardo a quel che c’è sotto il drone, e tante tecnologie per controllarlo e beneficiare di riprese moderne e versatili. Ad esempio può eseguire automaticamente una ripresa girando intorno ad un soggetto, oppure è in grado di riconoscerlo e inseguirlo anche se si muove. Si può perfino impostare un percorso da fargli seguire autonomamente durante la ripresa, oppure gli si può dire semplicemente di raggiungere un punto specifico.

Si controlla tramite un joypad incluso in dotazione, al quale è possibile agganciare lo smartphone per vedere in tempo reale quel che inquadra il drone. Il controller sfrutta la trasmissione 5G per offrire un collegamento stabile e a lunga distanza (fino a 5.000 metri) e se si perde di vista c’è il pulsante per il ritorno automatico.

La batteria promette fino a 30 minuti di autonomia con una sola carica e c’è una modalità per fermarlo ad una determinata altezza in modo da avere una ripresa stabile e fissa in un punto anche a grandi altezze. Oltre che col telecomando è possibile fargli scattare una fotografia semplicemente mostrando con le mani il simbolo della vittoria di fronte alla camera, oppure con il segno dell’ok si avvia la registrazione video.

Se siete interessati all’acquisto del drone S1, come dicevamo al momento è in sconto del 40% perciò anziché 153,79 euro lo pagate 92,27 euro.

