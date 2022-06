iOS 16 e macOS Ventura, il “Testo Attivo” consente meraviglie anche con i PDF

Tra le novità di macOS Ventura – futuro sistema operativo per Mac che nel momento in cui scriviamo è disponibile in versione preliminare per i soli sviluppatori – c’è “Testo Attivo”, funzionalità che sfrutta l’intelligenza on-device (sul dispositivo, senza bisogno di internet) per riconoscere le scritte nelle immagini presenti in tutto il sistema, e che ora funziona anche con i fotogrammi in pausa nei video e i testi in giapponese e coreano.

Apple non lo dice espressamente ma il Testo Attivo (la possibilità di copiare negli Appunti i testi) funziona anche nei PDF e quando scriviamo PDF non intendiamo ovviamente documenti con linee di testo vere e proprie che già ora è possibile copiare e incollare ma intendiamo PDF con blocchi di immagini (tipicamente file ottenuti da acquisizioni con lo scanner) per i quali il copia & incolla non è possibile senza passare per un OCR (software per il riconoscimento ottico dei caratteri).

Stesso discorso anche con iOS 16 e iPadOS 16, dove possiamo selezionare il testo in un documento scansionato e persino effettuare ricerche all’interno di un documento composto anche da immagini.

Dal punto di vista degli sviluppatori la novità è integrata nelle librerie PDFKit del sistema operativo, framework per la visualizzazione e manipolazione dei documenti PDF. Da questo punto di vista è stata migliorata anche la gestione dei moduli, ora in molti casi riconosciuti automaticamente, anche quando chi ha creato il PDF non ha previsto espressamente la cpmpilazione.

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.

Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.