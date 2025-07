Il progetto CarPlay Ultra scricchiola, si sfila anche BMW

C’è un altro produttore d’auto che dice ufficialmente no al progetto CarPlay Ultra e non è un nome da poco: si tratta infatti di BMW. La casa di Monaco ha infatti dichiarato di non avere alcun piano per integrare la tecnologia con cui Apple vuole mettere piede in grande stile nell’abitacolo delle vetture, sfilando a Cupertino un’importante freccia dalla faretra da cui già mancano Mercedes-Benz, Audi, Volvo e Polestar.

BMW preferisce il proprio sistema iDrive

La notizia è stata riportata dal sito BMW Blog, che cita direttamente un portavoce dell’azienda. Secondo quanto riportato, BMW continuerà a supportare CarPlay nella versione tradizionale, ma non adotterà la nuova variante Ultra continuando ad investire su iDrive X, la propria piattaforma proprietaria, che debutterà sulla nuova BMW iX3 e diventerà standard sulla gamma Neue Klasse.

Il sistema prevede un ambiente digitale completamente integrato, incluso il nuovo Panoramic Display che. progettato per proiettare informazioni lungo la base del parabrezza. è di fatto un concorrente tutto fatto in casa di AppleCar Ultra.

BMW non è l’unica azienda automotive di prestigio a dire no al sistema Apple. Oltre ad Audi, Mercedes-Benz, Polestar e Volvo, marchi che pesano per brand, anche chi punta sui volumi come Renault e Stellantis è fuori. Il gruppo VAG, di cui fa parte Audi, ha detto sì con Porsche ma non ancora con Volkswagen. Silenzio da Ferrari e Lamborghini. Ford, Nissan, Infiniti, Jaguar, Land Rover che avevano dato un’adesione iniziale sono oggi alla finestra.

Che cosa c’è in gioco

L’elemento che preoccupa non è tanto la qualità tecnica del sistema Apple, quanto il controllo completo dell’esperienza utente che la Mela andrebbe ad assumere a bordo.

L’industria automobilistica sta riscoprendo il valore economico degli schermi, intesi non solo come strumenti informativi ma come veri e propri canali di profitto: servizi a pagamento, abbonamenti, aggiornamenti software, raccolta dati.

Cedere ad Apple la sovranità digitale del veicolo, significa anche dover rinunciare al controllo dei dati, delle funzioni e dei flussi economici legati all’interazione tra guidatore e macchina.