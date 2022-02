Safari non sarà più il secondo browser più usato al mondo

Da diversi anni a questa parte Safari è il secondo browser più usato al mondo, alle spalle di Google Chrome, ma i dati più recenti mostrano un calo degli utenti, un andamento che se proseguirà porterà al sorpasso da parte dei concorrenti più agguerriti che invece segnano un aumento della quota di utenti.

Il sorpasso è già avvenuto in Europa e anche in Asia dove Safari non è più il secondo browser più usato su desktop, superato da Microsoft Edge. Secondo gli ultimi dati di StatCounter, segnalati da TechRadar, Safari in Europa è usato dal 9,95% degli utenti, mentre Microsoft Edge lo ha superato con il 10,9% degli utenti. Stessa cosa in Asia dove Safari si ferma al 5,41% degli utenti desktop, mentre Microsoft Edge è aumentato fino al 7,46%.

La situazione risulta diversa negli USA dove la grande diffusione di computer Apple spinge Safari al 16,87% degli utenti desktop, distanziando così ancora Microsoft Edge che si ferma all’11,93%. Il browser di Apple se la cava molto meglio nel campo mobile, grazie a iPhone e iPad, rimanendo il secondo browser più usato con il 26,71% degli utenti, anche se sempre a grande distanza da Google Chrome disponibile sia per iOS che per Android con il 62,06% degli utenti.

In campo mobile Microsoft Edge è stato scaricato oltre 10milioni di volte da Google Play Store e detiene una media di 4,6 stelle su App Store, ciò nonostante non appare nemmeno nelle statiche della società di analisi.

A livello globale su desktop Safari rimane il secondo browser più usato al mondo con il 9,84% degli utenti a gennaio 2022, in calo rispetto al 10,38% di gennaio 2021. Gli avversari più agguerriti sono Microsoft Edge che accorcia le distanze con il 9,54% degli utenti, mentre Firefox che a gennaio 2021 era all’8,1% ora sale fino al 9,18% anche qui accorciando la distanza dal browser di Apple. Su tutti continua a dominare a distanza siderale Google Chrome con il 65,38% degli utenti.

Percentuali a parte, Apple, Google e Mozilla continuano a contendersi il titolo di migliore browser per Mac: ne abbiamo parlato in questo articolo.