Sygic, i punti ricarica per veicoli elettrici segnano +37,8%

L’espansione del mercato della mobilità elettrica e lo sviluppo accelerato della rete di punti di ricarica sono una realtà che si nota anche nei dati della modalità EV dell’app Sygic.

Sygic GPS Navigazione è un’app di navigazione ibrida dotata di mappe offline che offre anche servizi online agli utenti, incluse funzioni come le informazioni sul traffico in tempo reale, riconoscimento dei segnali stradali, Head-up display, visualizzazione in realtà aumentata e la disponibilità della navigazione su Apple CarPlay e Android Auto.

Sygic GPS Navigazione viene utilizzata da milioni di conducenti in tutto il mondo, che possono passare alla modalità veicolo elettrico e utilizzare così funzionalità e contenuti specifici.

Da gennaio 2021 il numero di punti di ricarica presenti nella Modalità EV di Sygic è aumentato del 37,8% e ora comprende 410.768 punti di ricarica in Europa (dato di gennaio 2022). I primi cinque paesi che hanno visto l’aumento più consistente di colonnine aggiunte nel 2021 sono i Paesi Bassi (+23.238), la Germania (+16.430), l’Italia (+9.895), la Spagna (+8.776) e il Regno Unito (+8.510), mentre quelli che vantano la rete più estesa di punti di ricarica presenti nella Modalità EV sono i Paesi Bassi (105.292), la Francia (68.868), la Germania (63.063), il Regno Unito (28.387) e l’Italia (23.299).

Piattaforma MultiEMP riunisce servizi di diverse aziende di mobilità elettrica per garantire la copertura e l’esperienza di ricarica migliori agli utenti della navigazione. La maggior parte di queste aziende offre la possibilità di consultare i dati ed effettuare pagamenti online direttamente dall’app. Al momento Sygic ha sette partner con cui collabora: PlugSurfing, che attualmente fornisce 252.981 punti di ricarica nella Modalità EV, seguita da TomTom (134.037 punti di ricarica), Elec2go (21.086), Greenway (2.000), eJoin (374), Polyfazer (255) e Unicorn (35): i dati sono aggiornati a gennaio 2022.

«Negli ultimi dodici mesi, le esperienze di percorso e di ricarica sono migliorate, e ciò lo dobbiamo a un miglioramento della UX» dichiara Petr Füzék, Head of e-mobility del Gruppo Eurowag. «Abbiamo aggiunto nuove aziende che offrono la possibilità di eseguire pagamenti diretti e gli utenti possono selezionare senza intoppi uno o più fornitori per ricaricare agevolmente il proprio veicolo»

Il dirigente prosegue anticipando alcune novità in arrivo «È già possibile filtrare le colonnine che offrono una potenza fino a 350 kW. Nel 2022 saranno proposti nuovi miglioramenti, come la possibilità di aggiungere automaticamente i punti di interesse di ricarica all’itinerario. Per ora, gli utenti possono provare la versione beta».

Al momento la maggior parte degli utenti della Modalità EV di Sygic guida Volkswagen, Tesla o Hyundai, confermando la tendenza mondiale dei veicoli elettrici più venduti nel 2021. Rispetto a gennaio 2021, per quanto riguarda il numero di utenti della Modalità EV, Volkswagen ha riaffermato la prima posizione, mentre i proprietari di Tesla e Hyundai hanno rimpiazzato quelli di BMW e Toyota.

Le soluzioni di Sygic forniscono assistenza nella navigazione a oltre tre milioni di autisti professionisti e duemila flotte in tutto il mondo. L’azionista di maggioranza di Sygic è W. A. G. Payment solutions (nota come Eurowag), una delle piattaforme di pagamenti e mobilità integrati che cresce più rapidamente in Europa.

