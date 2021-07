Safari Technology Preview 127, possibile provare già ora alcune funzioni di macOS Monterey

Apple ha rilasciato Safari Technology Preview 127, versione sperimentale del browser della Mela che include alcune delle novità in arrivo con Safari 15 di macOS 12 Monterey.

Tra le peculiarità di questa versioni di Safari la revisitqzione della sezione Password nelle Preferenze dell’applicazione. Una novità in questa sezione è la possibilità di specificare una chiave di configurazione per i siti che supportano l’utilizzo di un codice di verifica, semplicando la procedura di verifica degli account che supportano l’autenticazione a due fattori. Sempre da questa sezione è possibile modificare la password di un sito web, eliminare una password, attivare la funziona che rileva password compromesse, importare ed esportare password.

L’ultima versione sperimentale del browser Apple è disponibile sia per macOS Big Sur sia per macOS Montereya (si scarica da qui), in questo modo tutti possono scaricarlo, installarlo e provarlo, non solamente gli sviluppatori registrati al programma Developer di Cupertino. Ricordiamo che Safari Technology Preview 127 non si sostituisce alla versione corrente del browser Apple ma si affianca (l’utente vedrà due software distinti e separati nella cartella Applicazioni), in questo modo è possibile mantenere entrambi i programmi installati sulla propria macchina.

macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al futuro sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.