Black Friday, per la prima volta in sconto l’iMac con M3

Sembra che in quest’ultima (o quasi) giornata di sconti del Black Friday qualcuno abbia girato l’interruttore vicino alla parola con il marchio Apple. Non sono sono andati al minimo Apple Watch Ultra, Airpods 3, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e il MacBook Pro 14 con processore M3 Pro, ma anche l’iMac con processore M3 che scende a 1899 € nella versione 512 GB e processore con 10 core.

Stiamo parlando dell’iMac con il fattore di forma che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene: sottile e colorato, quello che ha cambiato il design dello storico computer desktop della Mela. Quello ribassato è però l’ultima versione quella con processore M3 che Apple ha presentato a fine ottobre durante l’evento Scary Fast.

Si tratta di macchine che sono passate (finalmente) dal processore M1 al processore M3. In questa versione in sconto abbiamo appunto CPU 8‑core e GPU 10-Core, archiviazione da 512 GB, 8GB di memoria unificata e Display Retina 4,5K da 24 pollici, con due porte Thunderbolt/USB 4 e due porte USB 3, Gigabit Ethernet. Nella confezione trovate anche un mouse e una Magic Keyboard con Touch ID.

Ecco la tabella delle caratteristiche dettagliate:

Display Retina 4.5K da 24″ con ampia gamma cromatica P3 e una luminosità di 500 nit

Chip Apple M3 con CPU 8‑core e GPU 10‑core

Colori brillanti e design sottilissimo: solo 11.5 mm di spessore+

Due porte Thunderbolt / USB4

Due porte USB-3

Videocamera FaceTime HD a1080p con processore ISP del chip M

Tre microfoni in array di qualità professionale

Sistema a sei altoparlanti per un suono ricco e di alta qualità

512 GB di archiviazione SSD ultraveloce

Quello che viene ribassato oggi è quindi l’iMac “top”. Costerebbe 2089 €, on Amazon lo pagate 1899 €, lo sconto è quindi di 180€. Non male per una macchina presentata neppure un mese fa.

