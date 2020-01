Samsung, al CES 2020 cinque progetti dallo C-Lab Inside

Nel corso della prossima edizione del CES di Las Vegas, che aprirà i battenti a partire dal prossimo 7 gennaio, Samsung Electronics presenterà cinque progetti del suo programma C-Lab Inside e i prodotti di quattro start-up che partecipano al programma C-Lab Outside.

C-Lab Inside è un programma di incubazione “interno” che, dal 2012, incoraggia e coltiva le idee innovative dei dipendenti Samsung. Nello specifico, i nuovi progetti di C-Lab Inside che verranno presentati per la prima volta all’evento di quest’anno sono: SelfieType, una soluzione con tastiera virtuale che utilizza la fotocamera frontale; Hyler, una penna evidenziatrice intelligente che digitalizza il testo stampato su carta; Becon, una soluzione per la cura a domicilio del cuoio capelluto e la prevenzione della perdita di capelli; SunnySide, una finestra a forma di luce solare artificiale e Ultra V, un servizio di monitoraggio ultravioletto.

L’azienda sudcoreana spiega che dal 2012 ad oggi, un totale di 40 progetti degli alumni del C-Lab hanno lanciato start-up a pieno titolo, indipendenti dall’azienda. Questi spin-off includono Linkflow, Welt, Linkface, Lululab, Mopic, Monit, AnaloguePlus e Luple.

Al CES di Las Vegas quest’anno saranno presenti anche quattro nuove start-up di C-Lab Outside. Creato nell’ottobre 2018, C-Lab Outside è un programma di accelerazione delle startup. Sfruttando l’esperienza di C-Lab Inside, C-Lab Outside amplia il supporto per includere idee e innovazioni provenienti dall’esterno della rete Samsung. Le start-up selezionate per il programma C-Lab Outside ricevono supporto finanziario, collaborazione commerciale e opportunità di partecipare a fiere IT al fianco di Samsung.

All’evento di quest’anno saranno presentate: Circulus, un robot di accompagnamento che utilizza una tecnologia interattiva; FITT, un servizio ICT basato su dati sanitari; Vtouch, una tecnologia che controlla gli oggetti con gesti tramite telecamere; e Smoothy, un servizio di videochiamata multi-party che supporta video e voce simultanei.

